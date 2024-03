L’oficina de l’empresa d’aigües deixarà el carrer Ciutadans i anirà a la Farinera

L’oficina d’informació i d’atenció al client de la companyia d’aigües de Girona, Salt i Sarrià deixarà la històrica seu del carrer Ciutadans i es traslladarà en un local de la Farinera Teixidor, del carrer Santa Eugènia. Compartirà espai amb un coworking que està en funcionament des de finals de l’any 2022.

Les actuals instal·lacions estan situades al Barri Vell des de fa molts anys, quan la companyia subministradora era mixta (una part privada i una de pública) i actuava sota el nou d’Agissa (Aigües de Girona, Salt i Sarrià de Ter SA). Ara, ja sota el nom de Catsa (Cicle de l’Aigua del Ter), ha continuat la seva atenció en aquest espai. Però, els ajuntaments responsables del servei de l’empresa pública han decidit canviar d’ubicació. Un dels arguments de pes, és el lloguer a pagar. La seu del carrer Ciutadans té un cost anual de 84.000 euros, mentre que a la Farinera es pagaran 54.000 euros. Seran doncs, uns 30.000 euros d’estalvi. Això sí, en el nou emplaçament no hi aniran tots els treballadors.

No s’està pagant el lloguer

S’ha de tenir present que, antigament, l’empresa mixta, Agissa, pagava el lloguer a la part privada de la mateixa societat. Aquesta circumstància, de fet, forma part de la reclamació de 13,2 milions d’euros dels tres ajuntaments per danys i perjudicis a Girona SA, el conglomerat de socis privats de l’extinta Agissa. En concret, es considera que hi ha 1,5 milions que corresponen al greuge del pagament d’aquests lloguers de les oficines del carrer Ciutadans. Els càlculs estimen que sumant totes les quotes pagades ja fa més de 25 anys que s’hauria pogut comprar el local. De fet, fa molt de temps que els ajuntaments van decidir no pagar el lloguer fins que no s’aclarissin diferents qüestions. Fonts municipals han admès que no s’està pagant el lloguer. No obstant, matisen que «calia que es resolgués la liquidació d’Agissa per poder endreçar-ho». «Ara, amb la liquidació completa, s’iniciaran els pagaments pendents», insisteixen.

Per decisió judicial, Girona SA va deixar de formar part de la gestió del servei d’aigua, però l’Audiència no ha emès una interlocutòria que ratificava la dissolució de la societat mixta fins fa aproximadament un mes.

De tota manera, el trasllat a la Farinera és provisional ja que s’està a l’espera de decidir quina pot ser la ubicació final. Per tant, temporalment, se seguirà pagant un lloguer. La intenció és que la seu definitiva acabi essent un local ja en propietat o que es compri.

El destí final: El Molí?

Aquí entraria en joc la possibilitat d’ubicar les oficines a l’edifici de l’antiga central del Molí, situat a l’encreuament dels carrers Santa Clara i Perill. L’immoble està en obres, novament, després que la reforma integral s’aturés en dues ocasions per problemes de les empreses que s’havien d’encarregar dels treballs.

En paral·lel, s’havia apuntat a diferents usos per aquest edifici, com ara un centre cívic i un local per la gent gran o les oficines de recaptació de l’Ajuntament. Finalment, la primera opció es va acabar situant en un local de la plaça Jordi de SantJordi, mentre que els serveis econòmics municipals se situaran en un pis del carrer Ultònia que ha cedit la Generalitat.

L’antiga central elèctrica doncs, ara no té concretat cap ús quan acabin les tasques de rehabilitació. No és descartable en aquest sentit, que pugui tenir algun ús vinculat a l’aigua, com a antiga central, i que s’hi poguessin situat les oficines de Catsa. Des de l’Ajuntament però, no es confirma ni es desmenteix aquesta opció.