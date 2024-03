El ple de l'Ajuntament de Girona ha donat compte de 63 sentències judicials més a favor dels treballadors de l'Ajuntament de Girona en concepte d'igualtat retributiva per una banda i sobre la Valoració dels Llocs de Treball (VLT), per l'altra. Hi ha un total de quasi 200 demandes i si totes acabessin sortint favorables als empleats, el consistori arribaria a pagar fins a 1,2 milions d’euros.

Es tracta d'un llarg procés que s'arrossega des de fa anys. Pel que fa a les desigualtats retributives, el regidor de Gestió de Recursos i Atenció a a les Persones, Sergi Font, ha assenyalat que des del novembre ja s'ha subsanat aquest tema i que les sentències que estan arribant són per pagaments retroactius. El regidor ha afirmat també que les defenses dels treballadors ja tenen sobre la taula una proposta d'acord que estan estudiant i que això suposa que s'hagin paralitzat les demandes judicials. Això sí, una vintena més encara es farà públiques els propers dies perquè ja havien quedat vistes per sentència. Les desigualtats salarials havien arribat a afectar 775 treballadors municipals. L'Ajuntament ha actualitzat les diferències de sou entre empleats, que suposaran 2,8 milions anuals extres. Pel que fa a les reclamacióons econòmiques pel concepte de diferència retributiva en relació a l'aplicació de la VLT, Font ha assenyalat que les negociacions segueixen el calendari previst. El PSC i Vox havien preguntat per l'assumpte. Multa a Girona + Neta El ple de Girona d'aquest mes de març també ha avalat tirar endavant el procés per multar Girona+Neta amb 16.160,19 euros pels incompliments en el servei de neteja i recollida de residus durant les festes de Nadal. Aquí, la regidora socialista Carla Aguilera ha aprofitat per demanar que s'estigui a sobre de l'empresa, perquè es continuen "produint mancances greus i deficiències constants amb els serveis de neteja". L'alcalde, Lluc Salellas, ha pres la paraula per subratllar que la sanció imposada a Girona+Neta demostra que el tripartit "treballa i està al cas del que passa a la ciutat". "Fem seguiment dia a dia del contracte, i aquest és l'exemple que el govern és eficient i que intervé sempre que és necessari", ha dit Salellas. Comiat de Pere Parramon D'altra banda, el regidor del PSC Pere Parramon també s'ha acomiadat del ple de Girona. Parramon ha renunciat a l'acta després de ser nomenat subdelegat de l'Estat a Girona. El substituirà Safi Balde, que prendrà possessió en un proper ple. Durant el seu comiat, Parramon ha subratllat que no abandona "ni el projecte ni el compromís amb la ciutadania" sinó que els revalida "des d'una altra posició". El ja exregidor ha agraït la tasca dels treballadors municipals i de la resta dels regidors del consistori, "amb qui malgrat les diferències naturals i pròpies d'una societat rica, plural i diversa també hem pogut teixir complicitats". Finalment, ha definit el grup municipal del PSC com el d'una "família" i ha agraït a la seva portaveu, Sílvia Paneque, haver-los inculcat "que tinguem sempre Girona al cap i al cor". Girona acaba amb les desigualtats salarials que afecten 775 treballadors municipals