El ple municipal de Girona ha aprovat el paquet de 2,3 milions d'euros que amplia les inversions per a aquest 2024 amb el vot en contra de tota l'oposició. El PSC, el PP i Vox han criticat que l'equip de govern "vesteixi un sant per desvestir-ne un altre", han definit la proposta "d'erràtica" i "sense ambició" i han lamentat que les inversions s'hagin portat a ple "sense negociar-les". La regidora d'Hisenda, Sílvia Aliu, ha afirmat que l'objectiu que guia les diferents propostes és "ser eficient", ha defensat que totes les inversions són "realistes", que els barris "hi guanyaran" i que s'han prioritzat les que es poden executar aquest 2024.

El paquet de 2,3 milions que se suma a les inversions prové de partides que s'han extret del pressupost prorrogat del 2022. N'hi ha que s'han redirigit perquè ja no es gastaran o bé d'altres que es posposen. Entre d'altres, permetran cobrir la pista de Fontajau, arranjar l'edifici del carrer Ultònia que acollirà serveis municipals o obrir locals socials a Sant Narcís, l'Eixample, Montjuïc i Vista Alegre. A banda, es destinen 447.000 euros per pagar la sentència del mercat de Santa Eugènia.

La regidora d'Hisenda ha subratllat que l'objectiu que ha guiat el nou paquet d'inversions és "l'eficiència" i ha destacat que les diferents partides permetran "aprofundir en una ciutat més propera per als veïns on els barris guanyen importància". "Presentem inversions realistes i programables", ha destacat Aliu, posant com a exemples el menjador per a gent gran a l'esquerra del Ter o la urbanització de l'entorn de la nova comissaria de Santa Eugènia.

La regidora ha explicat que, a l'hora d'anar a buscar recursos, s'ha fet amb partides que s'han donat de baixa o bé amb d'altres a les quals s'ha reduït el saldo, "perquè sabem que aquest 2024 no s'executaran al 100%". Aquí, per exemple, ha concretat que s'ha abaixat la partida destinada a la marquesina del parc Central, deixant només els diners destinats a fer-ne el projecte "perquè no té sentit que la resta estiguin aturats sabent que no es gastaran".

També s'ha fet el mateix amb la partida destinada a les obres per millorar l'accés a la cruïlla del Tennis de Palau. En aquest cas, tan sols s'han consignat aquells que permetran pagar les expropiacions. Per últim, en referència a la sentència del mercat de Santa Eugènia, Aliu ha especificat que els diners han sortit del fons de contingència.

L'equip de govern però, s'ha quedat sol a l'hora de votar a favor de les inversions. Perquè tota l'oposició en bloc ho ha fet en contra. Això sí, el punt ha tirat endavant per àmplia majoria (amb els setze vots que sumen Guanyem, JxCat i ERC, perquè la tinenta d'alcaldia Cristina Andreu està de baixa per malaltia).

"Gens ambiciós i sense negociació"

La regidora socialista Bea Esporrin ha criticat que aquesta és la "segona modificació pressupostària" que porta a terme el govern d'ençà que es van aprovar els comptes per a aquest 2024. Esporrin ha criticat que se'ls hagi fet arribar una proposta "tancada del tot", sense opció de negociar-la, i ha dit que les diferents partides "s'allunyen dels projectes transformadors i ambiciosos que havien de definir Girona".

La regidora del PSC també ha aprofitat la seva intervenció per desgranar partides que han "desaparegut" o s'han deixat a la mínima expressió.

aquests, ha dit que s'ha deixat "amb menys de 30.000 euros" la partida destinada al projecte '4 Rius i una sèquia', que se n'han esborrat 103.000 més destinats a la sèquia Monar i que tot això s'ha compensat "amb una partida ambigua de 100.000 euros per afrontar el canvi climàtic".

"Veiem que es tracta d'una proposta gens ambiciosa, que evidencia que el govern dona cops de volant i que encara accentua més les deficiències d'un pressupost que va néixer coix", ha conclòs en referència als comptes d'aquest 2024.

Per la seva banda, el regidor del PP Jaume Veray ha admès que hi ha inversions que els semblen "coherents", però tot i això en trobaven a faltar una que consideren cabdal: l'ampliació de la Policia Municipal. "Aquest és un tema en què Girona necessita invertir-hi; per tant, demano que ens portin una inversió creïble i que es posin les piles, perquè saben que fan falta més policies", ha subratllat. Per últim, el regidor de Vox, Francisco Javier Domínguez, ha criticat la "manca de transparència" de l'equip de govern i ha dit que el paquet d'inversions suposa "vestir un sant per desvestir-ne un altre".