L’Ajuntament de Salt té en marxa des de fa uns dies tot un seguit d’obres de millora a la via pública. En concret, es tracta de l’actuació en cinc punts del municipi per millorar la seguretat dels vianants o els vehicles, segons el cas. L’obra que ara s’està acabant són els treballs de millora de la vorera del Centre de Recursos de la Gent Gran, així com en un pas de vianants del sector que s’ha fet accessible per a persones amb mobilitat reduïda o cadira de rodes i que garantirà major seguretat als usuaris que s’encaminin cap aquest servei municipal.

També s’han arreglat tres esvorancs en diversos aparcaments de la via pública. Així, s’ha actuat en els pàrquings de la Factoria Cultural de la Coma Cros, en concret, el ferm malmès que hi havia cap al carrer Filadores i un parell de forats que s’havia generat a l’aparcament d’Agustí Cabruja. La tercera actuació en un aparcament s’ha efectuat en el carrer Sant Dionís, just a l’aparcament que hi ha al davant de l’escola de La Farga, on s’ha reasfaltat un punt on s’havia format un forat. El reasfaltatge d’aquests punts malmesos ha de permetre donar més seguretat als vehicles que circulen per aquests punts.

La inversió

La cinquena de les obres que està previst executar en els propers dies és la millora dels escocells del passeig Ciutat de Girona. L’obra preveu fer-los més grans i retirar els elements que ara amb les arrels han quedat aixecats en algun punt i suposen un perill per als vianants que caminen per aquest sector de Salt. Els treballs tenen el mateix objectiu de generar més seguretat per als ciutadans. Les cinc obres es van adjudicar a l’empresa Construccions Quart i tenen un cost de 26.764 euros.

L’alcalde de Salt, Jordi Viñas, assenyala que “són obres que eren necessàries per garantir major seguretat per als nostres veïns, ja fos per als vianants o per als vehicles dels diversos aparcaments on hem actuat”. En aquest sentit, Viñas afegeix que “com vam explicar en el Pla d’Actuació Municipal (PAM) hem previst més de 6 milions d’inversió al llarg del mandat, alguns són projectes estratègics, altres com és aquest cas és per millorar el dia a dia dels saltencs i aquestes actuacions se sumen al pla de voreres que hem previst per cada exercici del mandat”.