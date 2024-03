Reconeixen la divulgadora sardanista Montserrat Juvanteny

La periodista i divulgadora del món sardanista, Montserrat Juvanteny, va rebre aquest divendres el premi Sant Roc de l’Associació Cultural de Vilablareix (ACV), en un acte que va omplir la sala del Centre Cultural de Can Gruart.

En presència de l’alcaldessa del municipi Maite Tixis i la regidora de Cultura, Sònia Ruiz, el president de l’ACV, Josep Aribau, va lliurar la distinció, una peça que és obra de l’artista local Rafel Planella, a la guardonada.

El director del Diari de Girona, Josep Callol, va ser l’encarregat de fer la glosa de la periodista, que va ser companya seva a la redacció del diari durant molts anys. Va destacar el seu treball «tenaç i incansable per seguir les notícies i farcir de bons reportatges de tota l’activitat sardanista el seu diari».

Per la seva part, Montserrat Juvanteny que va agrair emocionada la distinció rebuda, va tenir un record per a tota la gent dels mitjans on ha treballat al llarg dels anys i també per les entitats sardanistes que l’han ajudada i que van ser presents en aquest acte.