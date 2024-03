El Velodrom de l’Odeon a Girona serà «molt més que una botiga de bicicletes»

El col·laborador de Velodrom a Girona, Miquel Trafach, té molt clar que «dir-li botiga de bicicletes» a l’espai que l’empresa vol obrir a l’antic teatre i sala de ball Odeon, situat al número 6 de la pujada de Sant Domènec, al bell mig del Barri Vell, és «menysprear l’espai». Tot el que està planejat farà que sigui «molt més que una botiga de bicicletes», i és que l’objectiu és que esdevingui un espai de «creació de contingut». L’establiment es dirà Velodrom Teatre Odeon.

Sí que, «òbviament tindrà un enfocament ciclista», però al final també voldrà ser un espai on la gent «pugui crear», sigui per un local on es pugui exposar art, fer uns espectacles de màgia o algun tipus de concert de tarda, explica Trafach. De fet, comenta que estarien «encantats que la gent proposés fer espectacles o diferents actes perquè l’espai s’ho mereix».

«Estaríem encantats que la gent proposés fer espectacles o diferents actes perquè l’espai s’ho mereix» Miquel Trafach — Col·laborador de Velodrum a Girona

D’aquesta manera, la finalitat «no és vendre» -tot i que «si que es vendrà»-, sinó que és «donar pas a una branca de màrqueting i de creació de marca». Sí que si vendran material de ciclista «premium» i roba d’un mateix estil, però també vol ser un «espai de trobada». A bana, l’edifici comptarà amb una zona de cafeteria i a la part de dalt hi haurà la «Casa club», amb una dotzena d’habitacions. En la mateixa línia que l’establiment, «no només serà un espai destinat als ciclistes», ja que també hi podrà assistir la població en general.

Punt de visita «obligat»

Velodrom, amb seu central a Barcelona, ja té un local al carrer de l’Argenteria de Girona des de 2021, però aquest és «petit» i ha hagut de buscar un nou emplaçament per «créixer». Es va escollir l’antic Odeon per «romanticisme», tot i que Trafach confessa que «és una bogeria» adequar un espai com aquest, però els fa «il·lusió» recuperar-lo «per Girona i la seva gent». Així, creu que serà un espai que serà «un punt de visita obligat per tot el turisme i la gent que visita la ciutat», però també pels veïns.

Per això, Velodrom ha ofert a l’Ajuntament de Girona que un espai de l’antic teatre i sala de ball estigui destinat al punt d’informació de la ciutat. A més, també ha parlat amb els guies perquè el circuit de visualització de Girona passi per l’edifici. Al cap i a la fi, la idea és que «no hi hagi una barrera entre el qui és ciclista del que no ho és per presentar les inquietuds a l’espai».

Sense data d’obertura

Tot i que fa un any i mig que es va fer el plantejament per adequar l’espai, Velodrom encara no ha pogut fer les respectives actuacions. Per això, Trafach no s’atreveix a dir cap data concreta d’obertura i és que a hores d’ara encara no compten amb la llicència de l’Ajuntament de Girona per poder adequar l’interior de l’antic teatre i sala de ball. Per això, lamenta les «traves» que tenen per poder tirar endavant el projecte.

De fet, el propietari de l’immoble, Miquel Casals, en declaracions fa un parell de setmanes a Diari de Girona, explicava que tenia por que si tardava molt a arribar la llicència, Velodrom es tirés enrere. Trafach no creu que l’empresa s’acabi «fent enrere», però explica que «les necessitats són canviants en cada moment». Tot i així, apunta que un cop puguin tenir la llicència per fer l’adequació de l’espai, està tot «ben platejat perquè sigui una realització força ràpida».

El 2019 el propietari de l’edifici, Miquel Casals, va començar les obres de reforma de l’estructura de l’edifici per evitar que cedís. A més, fa uns dies es va col·locar una bastida per iniciar les tasques a la façana. Tot això, sempre respectant la configuració original de l’immoble, tant per l’interior com per l’exterior. Aquesta també és la idea de Velodrom: «Volíem conservar l’estètica», confirma Trafach. Es considera un «romàntic» i declara que el «primordial és la recuperació de l’espai» i un cop fet això, l’empresa s’hi «adequarà» per «posar la decoració».

El model cicloturista a Girona

El debat del model cicloturista a Girona es va posar de nou sobre la taula quan es va conèixer que Velodrom volia obrir un establiment a l’antic Odeon. Veïns, especialment del Barri Vell, i diferents entitats, van criticar-ho i s’hi van oposar. El col·laborador de l’empresa a la ciutat entén «les crítiques» i, de fet, creu que, tot i que el sector «ha anat creixent i guanyant qualitat», també «caldria més educació per part del ciclista que ve de fora», en el sentit de convivència o de circulació amb la bicicleta pels carrers del Barri Vell. Tot i així, detalla que no «fa actes vandàlics» i que és un turista «bo i sa» per a la ciutat.

En canvi, l’«empipa» veure com obren botigues de bicicletes de «forma indiscriminada» i que estan dirigides a «públic que no és de la ciutat». Trafach, però, té clar que Velodrom «no té res a veure amb una botiga convencional de bicicletes» perquè és un espai dedicat «al món de l’esport», sobretot el del ciclisme, però també «hi han de passar moltes coses». Per això, demana que la gent els «acompanyi» i conclou que «tothom que tingui dubtes» hi vagi i comprovi que «realment està enfocat des d’una perspectiva diferent».