El Fòrum Gastronòmic Girona s’internacionalitza i exportarà el seu model a d’altres països del món

El Fòrum Gastronòmic Girona, fira consolidada i de referència amb la cuina, la restauració i l’alimentació com a elements principals, ha decidit internacionalitzar-se i exportar el seu model d’èxit a d’altres països del món. Segons explica l'organització en un comunicat, l’empresa organitzadora del certamen, la gironina Incatis, ha arribat a un acord amb Barter, companyia líder en disseny, management i producció d’esdeveniments amb l’objectiu d’expandir la marca a un escenari global per replicar i adaptar el seu format més enllà de la ciutat de Girona. S’hi afegeix la col·laboració d’Albert Labastida, director del Fòrum fins a l’edició del 2023. Amb aquesta entesa també es busca contribuir al creixement i al desenvolupament de la indústria gastronòmica mundial a partir de l’intercanvi de coneixements i fomentant la innovació.

Des de la seva creació i durant anys, el Fòrum Gastronòmic Girona s’ha consolidat com un punt de referència per a professionals del sector, al mateix temps que s’ha convertit en una plataforma per a compartir experiències, presentar noves tendències i fomentar la cultura culinària. Amb aquest acord, Incatis i Barter es fixen com a principal objectiu replicar aquest model d’èxit a d’altres països, i també adaptar-lo a diferents contextos culturals i gastronòmics, creant experiències úniques i enriquidores per a cada nova localització. La primera fase d’aquesta col·laboració se centrarà en investigar i seleccionar destinacions internacionals que puguin acollir amb garanties versions d’aquest congrés, sempre adaptades als seus mercats locals. Ja s’ha començat a treballar al respecte i en els propers mesos s’anunciaran les primeres localitzacions.

Josep Maria Matamala, gerent d’Incatis, destaca “l’àmplia experiència i la reconeguda excel·lència en la creació i la gestió d’esdeveniments a nivell internacional” del seu nou soci estratègic, afegint que “el seu compromís amb la qualitat” és un altre ingredient que permetrà “portar el Fòrum Gastronòmic a nous públics i mercats, sempre mantenint l’alt estàndard que ens caracteritza”. Per part de Barter, el seu CEO Jordi Montserrat declara que “la combinació de la nostra experiència en la producció d’esdeveniments a gran escala amb la visió i prestigi del Fòrum ens permet somiar en crear futures fires que no només celebrin la gastronomia, sinó que també fomentin l’intercanvi cultural i el desenvolupament sostenible dins de la indústria”.

L’última edició a Girona, amb més de 12.000 visitants

L’edició més recent del Fòrum Gastronòmic Girona ha convertit aquest any el Palau Firal i la zona de la Devesa en l’epicentre de la cuina, la restauració i l’alimentació durant tres dies. El certamen ha tingut com a eix vertebrador els sabors del mar i de la muntanya, ha subratllat la importància dels productes de proximitat i els professionals del territori i ha plantejat possibles solucions a problemes quotidians a partir de la gastronomia. Ponències sobre el pa, la nova varietat de poma Tutti i la voluntat de recuperar la carn de porc senglar han compartit espai amb cuiners de renom com, entre d’altres, els germans Joan, Josep i Jordi Roca (El Celler de Can Roca), Fina Puigdevall i Carlota i Martina Puigvert (Les Cols), Paco Pérez (Miramar), Anna Bellsolà (Baluard) i Ferran Adrià (elBullifoundation). Ha estat visitat per més de 12.000 persones, ha reunit prop de 150 ponents i ha donat cabuda a 174 expositors. Ponències, debats i simposis han format part d’un programa que també ha presentat un centenar d’activitats i concursos, a banda de servir com a altaveu de productes i servei de les empreses catalanes, estatals i internacionals; de les novetats pel que fa als models de negoci, tendències, equipaments i tecnologia; i del sector primari i les oficis de sala, cuina i l’obrador.

Els orígens del Fòrum Gastronòmic

El 1995 es va organitzar el primer Firatast, un certamen de degustació de novetats gastronòmiques que va servir com a punt de partida d’un nou model de fira i d’esdeveniment gastronòmic a partir de l’intercanvi de tiquets per degustacions de menjar i beguda. Organitzat per Incatis SL, empresa gironina especialitzada en l’àmbit de l’alimentació, la gastronomia i el turisme, aquest model de fira s’ha expandit per Catalunya fins a complir les 26 edicions. L’actual format té el seu emplaçament habitual a Girona i s’ha exportat a d’altres poblacions com ara Blanes, Olot, Sant Feliu de Guíxols, La Farga de l’Hospitalet, Manresa, Reus i Lleida. En el cas de Firatast Girona, és visitada per més de 15.000 persones i té una durada de 4 dies.

Paral·lelament, el 1999 va veure la llum a Vic el Fòrum Gastronòmic, un projecte impulsat per Jaume Von Arend i Pep Palau. Tots dos van arribar a una entesa amb l’organització del Firatast per portar el Fòrum a Girona l’any 2007. Del 17 al 21 de febrer d’aquell any va tenir lloc la seva primera edició, oferint a la ciutat any rere any un programa amb ponències i sessions magistrals a càrrec de cuiners i professionals de la gastronomia amb prestigi mundial.

Passades les set primeres edicions a la capital gironina, l’any 2020 Incatis SL va arribar a un acord per adquirir la marca comercial Fòrum Gastronòmic Girona i d’aquesta manera l’empresa va passar a ser-ne l’únic organitzador. Un altre pas endavant que ha confirmat aquest certamen com la gran trobada de la gastronomia i la restauració de la demarcació amb altaveu internacional, que ha anat creixent amb el pas dels anys i que s’ha consolidat com un esdeveniment de referència en aquest sector.