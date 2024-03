Entitats ecologistes de l'aigua convoquen una manifestació unitària a Girona

Moviments socials i ambientals d'arreu de Catalunya han convocat, per al 6 d'abril, una "gran manifestació unitària" a Girona en defensa dels rius i per denunciar la "mala gestió" de l'aigua. Les entitats remarquen que la restriccions adoptades pel Govern arran de la sequera afavoreixen un model econòmic que no s'adapta als recursos hídrics disponibles i que la conseqüència serà "la mort dels rius": "Mentre les reserves d'aigua baixen, la demanda dels principals sectors econòmics no s'ha reduït i això deixa els rius secs".

Les entitats posen el focus en el turisme i l'agroindústria intensiva. Per això, fan una crida a la participació a la mobilització que començarà a les 11.45 a l'estació, d'on sortirà una columna fins a la seu del Govern.