La comissió interdepartamental de sequera del Govern ha autoritzat l’ús d’aigua procedent de dessalinitzadores privades sempre que serveixin per mantenir la viabilitat econòmica d’empreses privades i llocs de treball, sobretot en sectors com el turisme, la indústria o l’agricultura i la ramaderia. Així, els sectors econòmics o empreses que necessitin consumir més aigua de la permesa per la fase d’emergència 1 del pla de sequera, hauran de justificar-ne la necessitat i demanar permís a l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA). D’altra banda, la comissió també ha elevat al nivell 2 d’emergència els 12 municipis de l’Alt Empordà que pertanyen al sistema Darnius-Boadella, on la dotació per persona i dia passa de 200 a 180 litres.