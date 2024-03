El sector turístic de Tossa i Blanes s'afegeix a la compra de la dessaladora de Lloret

El sector turístic de Tossa de Mar i Blanes s'afegeix a la compra de la dessaladora de Lloret. Francesc Zucchitello Coris, president de l'Associació Professional d'Empresaris d'Hostaleria de Tossa de Mar (APEH), ho ha confirmat a Diari de Girona un cop ha finalitzat la reunió que ha mantingut aquest matí amb el president del gremi de Lloret, Enric Dotras, l'alcalde de Tossa de Mar, Martí Pujals i el regidor de Medi Ambient de Lloret de Mar. "La compra de la dessaladora serà per part de tot el sector turístic de Lloret, Blanes i Tossa que estigui dins de la possibilitat de l'ús de les piscines d'acord amb la resolució de l'ACA. Siguin agremiats o no es dona l'oportunitat amb les mateixes condicions que ha establert Lloret pels seus agremiats, sense cap discriminació", explica Francesc Zucchitello.

La notícia de la compra per part dels hotelers de Lloret de Mar d'una dessaladora mòbil va ser presentada pel president del Gremi d'Hostaleria de Lloret, Enric Dotras, el passat 15 de febrer a la Cambra de Comerç de Girona. Dotras va detallar aleshores que la inversió serà d'1,5 milions i que s'instal·larà en un extrem de la Platja Gran de Lloret. A més, també va assegurar que la infraestructura tindrà capacitat per tractar fins a 50 metres cúbics d'aigua de mar per hora.

"La Setmana Santa és d'aquí a dues setmanes i, per tant, havíem de concloure amb alguna solució que no ens ofereix l'administració i que el sector privat s'ha hagut d'espavilar", diu el president de l'APEH de Tossa. Per aquest motiu, Zucchitello agraeix "les facilitacions que ha posat l'administració local i els companys de Lloret que són els que han estirat de tota la gestió política i de compra de la dessaladora i que ens han ofert la possibilitat de co-participar en la compra i el subministrament, i nosaltres hem acceptat el guant", detalla Zucchitello.

D'altra banda, Francesc Zucchitello també explica que "la xifra a repartir per cada establiment anirà en funció en nombre d'habitacions, places que tenen els càmpings, entre altres, i que comportarà una despesa inicial per pagar la compra de la dessaladora i després un cost per metre cúbic i un cost per transport. A més, posteriorment, cada establiment haurà de fer una preinstal·lació d'emmagatzematge per la quantia que precisi per fer la recirculació de les aigües a les piscines, i en el cas dels que tinguin un accés directe des del carrer es podrà abocar directament a les piscines".

Pel que respecta als ajuntaments de Lloret, Blanes i Tossa, tot i no participar directament en la compra, Zuchitello diu que "sí que hi haurà una línia d'ajuts, en el cas de Tossa hi haurà ajudes administratives de tramitació i de logística de circulació de les cubes d'aigües".

La comissió interdepartamental de sequera del Govern va autoritzar la setmana passada l'ús d'aigua procedent de dessalinitzadores privades "sempre que serveixin per mantenir la viabilitat econòmica d'empreses privades i llocs de treball, sobretot en sectors com el turisme, la indústria o l'agricultura i la ramaderia". Així, els sectors econòmics o empreses que necessitin consumir més aigua de la permesa per la fase d'emergència 1 del pla de sequera, hauran de justificar-ne la necessitat i demanar permís a l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA). El president de l'APEH de Tossa explica que "no ha tingut cap conversa amb l'ACA". A més, diu que l'ACA "no han buscat solucions ni han tingut empatia".

Finalment, Zucchitello agraeix l'ajuda i l'oportunitat que els ha brindat el gremi de Lloret i els ajuntaments de Tossa i Lloret. "La solució l'hem hagut de buscar al sector privat", conclou Zucchitello.