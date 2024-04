Cau un arbre de grans dimensions al parc Central de Girona

Un arbre de grans dimensions ha caigut aquesta tarda al parc Central de Girona, entre l'Estació Jove i la Punxa. L'avís s'ha rebut a les 17.35 hores, i tot i la seva altura, no ha provocat ferits ni danys a l'estructura de l'antiga estació i actual punt de servei d'informació juvenil, i tampoc ha ocupat la calçada. Està entre el carrer Bisbe Sivilla i el carrer Santa Eugènia. És un pollancre que havia aconseguit sobreviure a les obres de reurbanització del parc i els treballs d'Adif fruit de l'arribada del TAV.

Sota l'arbre hi passen canonades d'aigua, i els Bombers de la Generalitat han comprovat que no s'hagin provocat danys a la xarxa. L'Ajuntament es farà càrrec de retirar l'arbre.

Un llarg historial de caigudes

No és el primer exemplar que cau al sector els darrers anys. El 2018 va caure un altre arbre d'una vintena de metres en una parcel·la verda on sovint hi juguen a pilota grups de nens.

L'any 2020 es van retirar alguns arbres de la zona de les granotes del mateix parc, algun dels quals havia caigut i n'havia afectat d'altres.

També s'han retirat, en diferents actuacions, sis de les 24 palmeres que hi ha darrera l'Estació Jove perquè estaven en mal estat i amenaçaven de caure.

Malgrat que en els darrers anys s'han replantat molts exemplars al parc Central, encara hi ha els sis escocells buits que ocupaven les palmeres, una espècie que probablement no serà la que es tornarà a posar quan es decideixi replantar en no ser autòctona.

Un arbre a Llagostera

D'altra banda, el cos d'emergències ha rebut un altre avís, avui les 18.46 hores, per un altre arbre caigut, en aquest cas a la carretera GIV-6821 a Llagostera, al camí que du a la urbanització Selva Brava.

En aquest cas, els Bombers tampoc han retirat l'arbre, i han avisat la companyia d'aigua i la Policia Local perquè sota les arrels també hi passava una canonada.