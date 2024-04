Girona oferirà sis casals d'estiu per a infants d'un a tres anys

L'Ajuntament de Girona enfortirà els casals d'estiu per a infants d'un a tres anys i posarà a disposició de les famílies activitats a sis escoles bressol de la ciutat després d'establir un conveni amb les Associacions de Famílies d'Alumnes (AFA). D'aquesta manera s'amplia l'oferta fins a les 240 places, més del doble respecte l'estiu de 2023, quan només dos centres van disposar d'activitats: La Devesa i El Tren. Per aquest estiu, s'afegeixen la Baldufa, el Pont, la Garbí i l'Olivera, mentre que l'altra escola bressol municipal de la ciutat, Cavall Fort, no oferirà activitats. La regidora d'Educació, Queralt Vila, ha explicat en la presentació dels casals d'estiu d'aquest matí, que després de mirar amb lupa i preguntar a cada centre es va observar que aquest no necessitava activitats per a l'estiu. En tot cas, Vila ha afirmat que ampliar l'oferta pels nens d'un a tres anys farà que «no hagin de canviar de centre educatiu ni de companys», respecte a l'hivern i, això, «afavoreix molt» a desenvolupament de l'infant.

Per altra banda, una de les altres novetats que s'ofereix en els casals d'estiu d'enguany és que, per primer cop, hi haurà activitat en l'última setmana de juny. Normalment, algunes AFA ja organitzen casal una vegada acaba el curs escolar abans de Sant Joan i, ara, també ho farà l'Ajuntament. Serà la setmana del 25 al 28 de juny (el 24, un dilluns, és festiu) que es farà activitat a l'escola de Santa Eugènia. Hi haurà disponibles una seixantena de places tot i que Vila ha reconegut que això és una «prova» i que si hi ha molta demanda, s'estudiarà l'opció «d'ampliar l'oferta» de cara a l'estiu de 2025.

A més, s'oferirà un casal específic de vòlei que impartirà el Club Esportiu Vòlei Girona, ja que fins ara no hi havia cap casal d'aquest esport. Es farà al pavelló esportiu de Pont Major, un indret que s'ha escollit per «diversificar l'oferta als barris». Una última novetat és que es recupera l'activitat de cau. La durà a terme el Cau de Sant Narcís a l'escola de Taialà.

3.417 places

El període d'incripcions començarà el 15 d'abril i s'allargarà fins al 28 del mateix mes i, en total, són 3.417 places que es distribuiran en 51 casals que han organitzat 28 entitats diferents. S'augmenta així el nombre de places disponibles, ja que l'any passat se'n van oferir 3.322 (se'n van acabar ocupant 3.080). Per aquest estiu, l'objectiu és «omplir totes les places» després de posar a la disposició de les famílies una «oferta més diversificada». També creix el nombre de casals, de 49 de 2023 a 51 aquest any, distribuïts en els mesos d'estiu (1 el juny, 44 el juliol i 6 l'agost). Finalment, també puja la xifra d'entitats que organitzen alguna activitat i és que aquest estiu s'hi afegeixen les sis escoles bressol, el Club Esportiu Vòlei Girona i el Cau de Sant Narcís. A part, seran uns 400 monitors els que duran a terme les activitats de lleure.

L'Ajuntament també ha hagut «d'adaptar» les activitats i aplicar «mesures» pels casals d'estiu a causa de l'emergència climàtica. Per una banda, se subministraran 25 pingüins i 10 ventiladors en zones que funcionaran com espais climàtics. Aquests, són uns aparells que complementen els que ja es van comprar l'any passat. I, per una altra banda, les activitats tindran en compte les indicacions del Pla de Sequera i el Pla d'Emergència Climàtica.