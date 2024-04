Girona posa en marxa un nou servei adreçat al jovent per combatre l'atur i el fracàs escolar

Girona, a través del Servei Municipal d'Ocupació (SMO), ha engegat un nou servei d'assessorament i orientació laboral i formatiu adreçat al jovent de la ciutat. La proposta té com a objectius principals oferir solucions a la taxa d'atur elevada entre el jovent i combatre l'índex alt de fracàs escolar. L'Ajuntament preveu que la iniciativa beneficiï un centenar de joves el primer any. La regidora de Treball, Raquel Robert, ha remarcat que l'SMO treballa "intensament" per assegurar "un futur millor als i les joves de la ciutat". El servei inclou diversos projectes per facilitar la continuïtat formativa de l'alumnat, promoure la reincorporació al sistema educatiu o facilitar la inserció laboral.

Entre el conjunt d'activitats programades, aquest abril n'oferiran dues de diferents. D'una banda, un taller participatiu i pràctic per ajudar els nois i noies a trobar feina de cara a l'estiu. D'altra banda, al llarg del mes han programat un seguit de sessions individuals o grupals d'assessorament formatiu coincidint amb l'època de preinscripcions a les formacions professionals.

Tota la programació és gratuïta, amb inscripció prèvia a través de l'agenda web de l'SMO. S'hi poden inscriure joves d'entre 16 i 29 anys que figurin com a demandants d'ocupació i siguin beneficiaris del programa de Garantia Juvenil, i que es trobin en situació d'atur i no estudiïn ni treballin. En matèria d'assessorament formatiu i per a l'ocupació, el servei també s'adreça a l'alumnat dels instituts gironins.

Per dur a terme el nou servei, l'SMO ha incorporat dos tècnics d'ocupació que es dedicaran exclusivament a aquesta tasca. El programa té una durada de tres anys i la previsió és que, només durant el primer any, ja es puguin beneficiar de la iniciativa un total de 100 joves.

A Girona, el col·lectiu juvenil presenta una taxa d'atur superior a la mitjana. El mes de gener del 2024, el nombre d'aturats al municipi era de 4.653, de les quals un 19,8% joves menors de 30 anys. A més, del total d'aturats, més del 85% tenen un nivell formatiu igual o inferior als estudis secundaris.