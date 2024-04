Campllong torna a convertir-se en la capital del món rural i la pagesia

Campllong ha donat avui el tret de sortida a la 40a edició de la Fira Comarcal de Primavera reivindicant l’orgull per la terra, la pagesia i el món rural. La cita, amb més de 40.000 metres quadrats d’extensió, ha congregat a més de 9.000 visitants en la primera jornada, que marida agricultura, ramaderia, maquinària, serveis, construcció i artesania. L’alcalde del municipi, Lluís Freixas, ha posat en valor el certamen perquè «uneix tradició i modernitat».

Un dels plats forts ha estat el concurs morfològic de burro català. Enguany, d’entre els 32 animals que s’hi han presentat, el guarà que s'ha imposat ha estat ‘Mig’, procedent de Les Preses, de l’explotació de Lluís Vila. La jornada també ha comptat amb altres clàssics, com el 25è concurs de paletes, on adults i joves han pogut demostrar les seves habilitats; o el 17è concurs de maquinistes, on s'ha posat a prova als participants en el domini de les excavadores. A la tarda, una cinquantena de tractors (el més antic, de l’any 1955) han participat en la 27a Tractorada, que ha sortit de davant de l'església. La jornada també ha programat una trobada de puntaires, una exhibició de tall de troncs, una demostració d’agility i una altra de gossos policia (amb les unitats canines de Girona, Lloret de Mar o Caldes de Malavella).

La Fira de Primavera de Campllong s’allargarà fins demà. En total, compta amb un centenar d'expositors, una trentena d'activitats i una vintena de mostres. Per commemorar el 40è aniversari, durant tot el cap de setmana es podrà veure l'exposició "N’hem fet 40!", un recull a través de fotografies de les diferents edicions.

«Una referència de país»

La diputada de la Diputació i alcaldessa de Vilablareix, Maite Tixis, ha subratllat que «és un certamen de referència al país», a partir d’on ha recordat que enguany la Fira de Primavera també posa l'accent en la situació climàtica «que tothom ha de tenir en compte». Per la seva banda, la delegada del Govern, Laia Cañigueral, ha volgut posar en valor «la grandesa d’un petit municipi» com el de Campllong, on la ciutadania s’implica per fer possible el certamen. «Aquesta és precisament la importància dels micropobles, perquè tot i no ser molt grans de mida, també treballen per a la Catalunya sencera». El subdelegat de l'Estat a Girona, Pere Parramon, ha remarcat que «no es pot fer créixer el present ni el futur sense cultivar la terra ni perdent-hi el vincle».