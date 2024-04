Salt olora a primavera amb la Fira de la Flor i el Planter

Sol, dies més llargs, cafès amb gel a les terrasses i la Fira de la Flor i el Planter: La primavera ja ha arribat a Salt. Malgrat que, de manera oficial, la primavera va començar el passat 20 de març, pels veïns de la localitat gironina, l'exposició sobre el món de l'horta, la pagesia i la jardineria que se celebra anualment al parc Monar dona la benvinguda a la tan lloada estació. Amb aquesta mostra s’ha posat punt final a una setmana plena d’activitats relacionades amb el tema.

"Que es faci durant molts anys més, si us plau", ha exclamat Dolors Pedrosa, veïna de Salt des de fa més de cinquanta anys en ser preguntada per la Fira de la Flor i el Planter. "M'encanta anar a la Fira per poder xerrar amb les amigues i comprar-nos algunes plantes", ha detallat Pedrosa. "Quan passeges per les parades t'arriben totes les olors; és com olorar la primavera", ha afegit.

La Fira de la flor i el planter en imatges / MARC MARTI FONT / DDG

Enguany, Salt ha celebrat la catorzena edició de l'exposició, la qual ha comptat amb més d'una vintena d'expositors i uns dos mil assistents, segons han indicat des de l’Ajuntament. "Salt ha sigut reconegut històricament pel planter agrícola i aquesta Fira va néixer amb l'objectiu de continuar amb la tradició i posar en valor aquest fet, però com que només hi havia tres famílies que es dedicaven al planter es va decidir incorporar també la flor", ha explicat Joan Vidal, el qual forma part de l'Associació de Veïns del Barri Vell de Salt, sobre els orígens de la Fira.

La Fira de la flor i el planter en imatges / MARC MARTI FONT / DDG

A banda de les parades, aquesta edició ha destacat per la incorporació de noves activitats i tallers divulgatius. L'Associació Milfulles ha brillat en aquest aspecte amb la "visita al mur de recés", per conèixer com es feia el planter fa només unes dècades; dos torns del taller "Cata de sabors i olors. Despertem els sentits amb les plantes aromàtiques de les nostres hortes" i una xerrada sobre el treball de "recerca i prospecció de llavors de varietats antigues", a càrrec de membres de la Fundació Emy's. "De la vintena de famílies que es dedicaven al planter a Salt, ara només en queda una, però encara hi ha les zones on es feien", ha assegurat Isaac Bosch, un dels tres membres fundadors de l'Associació. Tanmateix, Bosch ha reclamat que “des de l'administració s'ha d'apostar molt més per aquesta fira, tal com es fa amb la Fira del Cistell, perquè sinó tot això es perdrà".

La Fira de la flor i el planter en imatges / MARC MARTI FONT / DDG

La mostra també ha comptat amb la Caminada Popular per les Deveses de Càritas, amb una càpsula divulgativa dedicada a la sequera i l’afectació a l’ecosistema de Salt, a càrrec de Matthias Hespe, president de la comunitat d’hortolans de Santa Eugènia: “A causa de la greu crisi hídrica que estem patint hem de millorar la manera de treballar la terra i no malbaratar res d’aigua”, ha assenyalat el geògraf Hespe. “Aquesta Fira permet que la informació arribi a molta gent, les solucions no només han de venir des de l’ACA o els polítics, a través de la força del poble es poden aconseguir moltes coses”, ha fet saber Hespe.

Finalment, tant l’alcalde de Salt, Jordi Viñas com la regidora de Desenvolupament Local, Núria Heras, han volgut explicar la intenció del consistori per recuperar “la tradició de la pagesia” que ha representat sempre el poble, “sobretot en aquest context de canvi climàtic”, ha afegit Viñas. “És una fira petita amb dos grans reptes: Recuperar els productes horícules i que sigui una celebració lúdica, familiar i per a totes les edats”, ha sentenciat Heras.