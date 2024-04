Girona planta 278 arbres aquesta temporada repartits entre tots els barris

L’Ajuntament de Girona ha plantat els darrers mesos 278 arbres repartits en pràcticament tots els barris de la ciutat. Es tracta d’una xifra similar a la de l’any passat però inferior a la d’altres temporades. Per exemple, l’any 2018, es van plantar uns 400 exemplars. En canvi, a finals de l’any 2020 no se’n va plantar cap perquè la compra d’uns 400 arbres programada per l’Ajuntament va quedar deserta. Si que es va poder fer l’any següent.

En aquest temporada la majoria dels arbres que s’ha plantat són acàcies japoneses (51), alzines (48), lledoners (35) i aurons negres (20).

A pràcticament tots els barris de la ciutat s’ha fet algun tipus d’actuació.

Els barris

Normalment s’actua allà on han quedat escocells buits, perquè l’anterior exemplar que hi havia plantat va morir o estava malalt i es va haver de retirar.

Els barris on s’han plantat més arbres són l’Eixample Sud (42), Domeny Nord (41), Eixample Nord (36), Montilivi (32) i Taialà (21).

A Girona es calcula que hi ha uns 35.000 arbres i l’Ajuntament ha d’anar fent previsió i anar adquirint exemplars per substituir arbres morts o talats, per noves promocions urbanístiques o per col·locar en escocells que han quedat buits.

