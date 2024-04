Creix l’espai verd en relació al sol urbà a la ciutat de Girona

Girona va guanyant, poc a poc, espai verd en relació a la quantitat de sòl urbà existent. Un informe sobre el Sistema d’Indicadors de Sostenibilitat de l’àrea de Transició Econòmica i Transformació Urbana posa de relleu aquesta tendència a l’alça.

Aquest increment es va aguditzar entre els anys 2013 i 2017 i després de mantenir-se més o menys estable, darrerament ha tornar a pujar. El 2013, la relació era de 8,10 si es mirava la relació entre espais verds i sòl urbà. La última actualització detalla que ara ja és del 15,35.

La manera de créixer

De l’any 2017 a l’any 2020, la xifra que relaciona l’espai verd amb el sol urbà, s’havia estat mantenint entre un 14,75 i un 14,67. En l’informe municipal s’explica aquesta tendència en el sentit que «Girona és una ciutat amb poc sòl disponible per créixer», i que «actualment, l’única via per incrementar la relació verd-sol urbà és a través de la transformació urbana, convertint espais pavimentats per espais verds i permeables».

D’altra banda però, la relació d’habitants per nombre d’arbres existents a la ciutat manté una tendència diferent. Cada cop hi ha menys arbres per habitant. O dit d’una altra manera, més habitants per cada arbre.

L’any 2014, consta que hi havia 2,70 habitants per cada arbre però, en la darrera dada, són 2,90 veïns per cada exemplar plantat. A més a més, es detecta que durant els anys 2018 i 2019, la relació és molt més baixa (2,56 i 2,62 habitants per arbre, respectivament), possiblement per dos anualitats on es van plantar molts arbres.

La interpretació de la informe municipal deixa clar que «el fet de que el valor hagi incrementat respecte els últims anys, no és un fet positiu, doncs ens diu que hi ha un arbre per cada 2,90 habitants de Girona mentre que l’any anterior hi havia un arbre per cada 2,62 habitants».

Complir amb l’OMS

A parer de Paisatge i Biodiversitat, la secció responsable d’aquest apartat de l’informe municipal, el canvi de tendència dels darrers anys, «és degut a que recentment s’ha realitzat una actualització de l’inventari de l’arbrat», el qual, ha permès «millorar la qualitat de les dades».

Per altra banda, s’ha de tenir present que l’Organització Mundial de la Salut (OMS) recomana, com a mínim, una relació de tres habitants per cada arbre plantat.

En aquest sentit, a la ciutat de Girona, es compleix aquesta recomanació.

