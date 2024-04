Els pensionistes de Girona es queixen del perill dels patinets i les bicicletes per les voreres

Membres de l’entitat Pensionistes de Girona s’han reunit recentment amb la Defensora de la Ciutadania de Girona, Marta Alsina, per detallar algunes de les seves preocupacions i per tal que la Defensora expliqués quin és el funcionament de l’Oficina que encapçala. Des dels Pensionistes es va insistir en què una de les principals preocupacions són la circulació «de patinets i bicicletes per les voreres que posen en perill» els ciutadans i la gent gran. De fet, l'ordenança municipal prohibeix circular per la vorera.

La trobada es va fer al teatre del Centre Cívic de Sant Narcís en un to «cordial i molt pedagògic», segons han explicat fonts del col·lectiu. A banda de la preocupació pel perill que suposen els patinet i les bicicletes, els assistents van indicar altre preocupacions. Així, per exemple, es va plantejar «com un problema molt preocupant la manca de places als centres de dia».

També «per descomptat la manca de places públiques a les residències per a gent gran». Finalment, es va plantejar com un problema la pujada de taxes d’escombraries que consideren excessiu per l’increment del 26%.

Per la seva banda, Marta Alsina va explicar les seves funcions, com planteja els problemes a l’Ajuntament, i que gran part se solucionen.