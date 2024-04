Més de 600 persones participen a la celebració del Dia Mundial de l’Activitat Física a Salt

Salt ha estat aquest matí la seu central del Dia Mundial de l’Activitat Física a Catalunya amb la programació de tot un seguit d’activitats que han permès fomentar l’esport o l’activitat física a col·lectius ben diferents, ja fossin escolars, adults o gent gran i complir amb el lema d’aquest any “Mou-te, i viu feliç”. En global, es calcula que més de 600 persones han participat en aquesta jornada de promoció de l’activitat física com element bàsic per mantenir una bona salut física i mental, així com mantenir una bona xarxa social.

Des de bon matí, els alumnes de CAFE de l’Euses han muntat pistes de tenis i handbol al passeig Ciutat de Girona perquè els escolars participants fessin classes d’iniciació d’aquests esports, sota el lema “Els esports surten al carrer”. La plaça Llibertat ha estat el segon epicentre de les activitats d’avui amb “Segueix el ritme”, on els alumnes de 5è han ballat al ritme de les cançons més conegudes de l’actualitat per promoure el moviment entre els més petits.

Una jornada concebuda per interpel·lar tots els ciutadans tinguessin l’edat que tinguessin també ha ofer un circuit d’activitat física sènior amb la participació d’usuaris del Centre de Dia de Les Bernardes, del centre per a gent gran de Les Vetes i del Centre de Recursos de la Gent Gran, dinamitzats per alumnes dels instituts Vallvera i Salvador Espriu, un fet que promou la relació intergeneracional.

Des de Diversport també han ofert una sessió de manteniment físic per a adults i des dels CAP de Salt han ofert una taula de sensibilització durant tot el matí per donar consells als ciutadans perquè tinguin una vida saludable.

En els parlaments, la secretària general de l’Esport i l’Activitat Física, Anna Caula, ha fet una crida a tothom “per moure’s fent el que us agradi, però aprofitar allò de bo que ens ha quedat de la pandèmia, perquè quan fem activitats ens aporta millores a nivell emocional, físic i de xarxa social, per això des del govern fa 15 anys que estem compromesos amb aquest Dia Mundial de l’Activitat Física, i aquest any és de justícia que es reconegui la trajectòria de Salt en aquest aspecte amb al SAFIS”. En una línia semblant, s’ha manifestat la secretària de Salut Pública, Carmen Cabezas, que ha destacat que l’activitat física “està comprovat que actua com una prevenció per a fins 8 tipus de càncer diferents, ens suposa un impacte positiu a nivell mental, per això, des del departament de Salut col·laborem amb Presidència a través de la Secretaria General de l’Esport per promoure l’activitat física i l’esport a qualsevol edat, només cal adaptar-ho en cada cas”.

L'elecció de la vila

Des del consistori, el regidor de Salut Pública i Esport, Jordi Subils, ha agraït per part del govern català que “hagi escollit Salt per ser la seu central del Dia Mundial de l’Activitat Física perquè suposa un reconeixement a la feina feta en aquestes 13 edicions que portem celebrant la Setmana de l’Activitat Física i la Salut, enguany amb més d’una setantena d’activitats i més de 4.200 inscrits a les activitats que cal inscripció”.

Subils també ha agraït l’esforç que suposa per a les àrees del consistori la organització de la SAFIS i del DMAF 2024 d’avui, així com a la trentena d’entitats i institucions que fan possible la programació sencera de la SAFIS.

La diada també ha comptat amb una lectura de manifesta que ha anat a càrrec de tres esportistes d’entitats de Salt. Per un costat, el campió del Món de caiac i tres vegades campió d’Europa, Quim Fontané, un referent esportiu a la vila, conjuntament amb l’Àlex Cabrera, de 12 anys, i la Júlia Ramonet, de 15 anys, tots dos joves valors del Salt Gimnàstic Club. El manifesta també ha encoratjat a tots els ciutadans a moure’s sigui ballant, caminant, corrent o fent algun tipus d’esport i posar en valor tots els beneficis que acaben reportant a l’individu.