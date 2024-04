La plaça del Vi s’omple per donar suport a Josep Campmajó

La plaça del Vi s'ha omplert aquest vespre en l’acte per donar suport a l’activista i empresari gironí Josep Campajó, un dels encausats de Tsunami Democràtic que han marxat de Catalunya. La intenció de la protesta era replicar les concentracions que es van fer durant 259 dilluns consecutius a la plaça del Vi per demanar la llibertat dels polítics independentistes presos i el retorn de tots els exiliats. De fet, Campmajó va participar en moltes d’aquestes mobilitzacions. La d’avui, simbòlicament la 260, ha estat organitzada pel grup de suport a Josep Campmajó i Girona Vota, l’associació unitària de l’independentisme a Girona, i ha reunit entitats i polítics de la CUP, Junts i ERC a més de nombrosos ciutadans que han volgut donar suport a Campmajó i que han deixat clar que "tots vam ser Tsunami, tots som terroristes". Un Campmajó que s'ha connectat per videoconferència i que ha agraït "l'escalf" dels seus veïns a més de demanar que "no es passi pàgina", en relació a la "repressió de l'Estat" i ha reclamat centrar-se "en la independència".