Un centre comercial del reciclatge i electrodomèstics vells amb vessant social: arranca el 6è #wasteinprogress a Girona

El Fòrum de Gestió de Residus Municipals #wasteinprogress de Girona ha donat el tret de sortida a la 6a edició que, durant tres dies, posa el focus en prevenir la generació de residus i avançar cap a la descarbonització. Les ponències de la primera jornada s'han centrat en experiències pioneres en la reutilització de residus. Des de Pamplona, la directora de Residus, Carmen Lainez, ha explicat un exemple d'economia circular. Es tracta de la recollida de mobles i electrodomèstics porta a porta que, a través d'una empresa que treballa amb persones amb risc d'exclusió social, reparen i tornen a posar a la venda. També ha intervingut l'exdirectora del primer centre comercial del món que només ven productes reciclats, ubicat a Suècia.

Les polítiques municipals per prevenir la generació de residus i avançar cap a la descarbonització total són el fil conductor d'aquest #wasteinprogress, que ha començat aquest dimarts al Palau de Fires de Girona.

Amb ponències, debats i taules rodones, durant tres dies s'explicaran experiències internacionals provinents de països com Àustria, Suècia, Estònia, el Regne Unit o França, al costat d'altres exemples més propers sobre reciclatge, reutilització i tractaments de residus. El leitmotiv és que la millor gestió de residus és reduir-ne la generació, cadascuna de les tres jornades se centra en un tema principal. Així, les xerrades d'aquest dimarts han girat al voltant de la reutilització (dimecres abordaran la gestió dels envasos i dijous, el darrer dia, se focalitzarà en la planificació d'estratègies de prevenció).

Un dels exemples del primer dia del Fòrum ha estat el d'un centre comercial suec que ven exclusivament articles reparats o de segona mà. L'exdirectora del Retuna (el nom del centre comercial que és un joc de paraules entre el 're' de reciclatge i el 'tuna' de la població on s'ubica, Eskiltuna), Anna Bergström, ha explicat que el projecte va començar a caminar de la mà d'un polític local que va voler buscar una alternativa per evitar que roba, objectes o mobles acabessin a l'abocador. Ho va voler fer, a més, "revaloritzant" aquestes peces: "Que no fos un tipus mercat de les puces, sinó un centre comercial com els altres".

Poc després de l'obertura, van rebre la visita d'una delegació del Japó i, a partir d'aquí, "l'èxit va ser viral": "No ens podíem creure que vinguessin des de l'altra punta del món a veure'ns". Actualment, el centre comercial rep uns mil visitants per dia i va tancar el 2023 facturant 2,3 milions d'euros (milions d'euros). "Vam ser els primers i volem que n'hi hagi un segon, un tercer, que la família creixi", ha exposat Bergström que assenyala que l'objectiu és "fomentar un estil de vida més sostenible". El centre comercial compta amb diferents botigues especialitzades on els clients hi poden trobar de tot: "Moltes vegades hi ha poca diferència entre una peça nova o una de segona mà, i a més es crea un tracte personalitzat amb els compradors".

Les millors imatges del #wasteinprogress / ANIOL RESCLOSA / DDG

Nova vida a electrodomèstics vells

Una altra de les experiències que han compartit el primer dia de congrés és un projecte impulsat per la Mancomunitat de la Comarca de Pamplona de la mà de Traperos de Emaús, una entitat d'inserció laboral de persones en risc d'exclusió social. La proposta va començar a caminar fa 35 anys i, segons ha assegurat la directora de Residus de la Mancomunitat, Carmen Lainez, "encara no ha tocat sostre".

Una de les potes de la proposta és la recollida porta a porta de mobles vells, roba i aparells electrònics o electrodomèstics per donar-los una segona vida. Segons ha concretat Lainez, tot allò recollit el repara o es tracta per a la reutilització i, després, ho venen a diferents botigues del projecte.

Lainez ha subratllat que un dels apartats del qual n'estan més satisfets és, precisament, del fet de poder combatre l'obsolescència programada reparant aparells electrònics i electrodomèstics. D'entrada, perquè eviten que acabin en un abocador, amb els problemes mediambientals que això comporta, i, també, perquè així poden posar-los a la venda a preus molt més assequibles i possibilitat així que més població de la zona pugui comprar aquest tipus de productes: "Hi ha persones que, sense això, no tindrien possibilitat de comptar amb aquests béns".

Una altra intervenció ha estat la de la secretària general de l'Associació de Ciutats i Regions pel Reciclatge i la Sostenibilitat (ACR+), Françoise Bonnet. En declaracions als mitjans de comunicat, Bonnet ha lamentat que actualment la política europea hagi fet un gir per centrar-se en la competitivitat i la defensa i hagi descentrat el focus del Medi Ambient. Per això, insta la ciutadania a "votar amb consciència" a les pròximes eleccions per garantir que la crisi climàtica no es bandeja i collar la Unió Europea a marcar directrius per "evitar consumir tres planetes" com fins ara.

Les millors imatges del #wasteinprogress / ANIOL RESCLOSA / DDG

1.700 visitants

El #wasteinprogress va néixer el 2017 amb l'objectiu de reunir a Girona empreses i administracions d'arreu de l'Estat per compartir experiències al voltant de la gestió de residus i la voluntat de millorar les ciutats i el futur dels seus habitants a partir de la posada en comú d'experiències sobre una temàtica concreta. Amb el pas dels anys s'ha convertit en un fòrum de referència estatal en matèria de gestió de residus municipals.

Després de dos anys de parèntesi per la pandèmia del coronavirus, el 2022 el congrés va celebrar la seva quarta edició tornant amb força, amb 1.500 visitants i l'orgànica com a element clau en els nous models de recollida selectiva en va ser el seu tema principal. L'any passat va abordar la implantació de nous models de recollida amb identificació del generador i, com a novetat, es va repartir per primera vegada en tres jornades completes, al matí i a la tarda, amb rècord de visitants: 1.700 persones.