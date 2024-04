Girona aprova inicialment la zona de baixes emissions: restriccions viàries al centre de dilluns a divendres laborables

L'Ajuntament de Girona ha aprovat inicialment el projecte de la zona de baixes emissions (ZBE). El document preveu restringir la circulació de vehicles al centre de la ciutat de dilluns a divendres laborables, de set del matí a les vuit del vespre, als vehicles que no compleixin els requisits mínims ambientals i que no paguen l'impost de circulació a Girona. En canvi, tots els vehicles domiciliats a la ciutat podran circular, independentment de l'etiqueta ambiental que tinguin. Segons informa l'Ajuntament en un comunicat, aquesta és l'aposta de ZBE després del procés participat que es va fer el 2022 i analitzant les dades de qualitat de l'aire i de reducció de la circulació.

La millora de la qualitat de l'aire és un dels motius principals pels quals la llei estatal de canvi climàtic i transició energètica obliga a tenir una ZBE definida a tots els municipis de més de 50.000 habitants. Girona, amb una població de més de 100.000 habitants, està obligada a implantar aquesta zona.

Aquest dilluns s'ha publicat al Butlletí Oficial de la Província (BOP) l'anunci d'aprovació inicial de la ZBE, igual que en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament de Girona, on també hi ha el projecte perquè la ciutadania el pugui consultar. El període per formular al·legacions serà del 23 d'abril al 4 de juny, ambdós inclosos. L'Ajuntament convocarà la Taula de Mobilitat durant la primera quinzena de maig per explicar el projecte. Després de l'aprovació definitiva, s'haurà d'aprovar per Ple l'ordenança de la ZBE.

A Girona, la zona de baixes emissions restringirà la circulació als vehicles que no compleixen amb els requisits mínims ambientals, és a dir, sense etiqueta ambiental, amb l'excepció d'aquells que paguen l'impost sobre vehicles de tracció mecànica (IVTM) a Girona en el moment d'aprovació de l'ordenança. A més, també hi podran circular els vehicles dedicats al transport de persones amb mobilitat reduïda, i amb malalties i discapacitats que els condicionen l'ús del transport públic; els d'emergència i essencials, i els que tinguin matrícula estrangera i compleixin els requisits ambientals.

A més, hi podran accedir tots els vehicles de fora de Girona i sense etiqueta ambiental fins a un màxim de 24 vegades l'any; també els que facin activitats o serveis singulars; els que transportin persones que requereixin tractament mèdic periòdic; els dels tallers mecànics; els que siguin necessaris per treballar i a més li faltin cinc anys per assolir l'edat legal de jubilació o acrediti la compra d'un vehicle de motor nou que compleixi els requisits per l'accés a la ZBE, i els que tinguin una autorització municipal específica per prestar serveis en activitats singulars o en esdeveniments extraordinaris a la via pública.

La ciutadania haurà de sol·licitar les exempcions i autoritzacions a través d'un web centralitzada per l'ATM de Barcelona que donarà servei a tots els municipis de manera centralitzada.

Amb la implantació de la zona de baixes emissions, l'Ajuntament calcula que es reduiran un 16,4% les emissions de NO2 a l'any i hi haurà 15.264 desplaçaments menys al dia.

Delimitació de la zona

La zona on s'aplicarà aquesta mesura engloba des del parc de la Devesa fins al carrer d'Emili Grahit i des del carrer del riu Güell fins al carrer del Carme i el Barri Vell. Queden fora de l'àrea els grans aparcaments com els del pavelló de Fontajau, la rotonda de Pedret, el carrer d'Emili Grahit (on hi ha l'aparcament municipal) i el parc del Migdia.

Aquesta serà la Zona de Baixes Emissions a la ciutat de Girona. / Redacció

Es tracta d'un total de 1,93 quilòmetres quadrats que representa el 14,6% del total de sòl urbà del municipi. L'Ajuntament remarca que ha seleccionat aquesta zona perquè és on les dades de qualitat ambiental no són tan bones i on hi ha més moviment de persones.

Procés participat i Next Generation

Per definir les mesures a aplicar a la ZBE, l'Ajuntament de Girona es va analitzar l'aire de la ciutat i la mobilitat i es va engegar un procés participat. En els últims deu anys, a Girona s'ha registrat un descens del 30% en diòxid de nitrogen (NO2) a l'aire. La mitjana anual d'aquest gas contaminant va ser de 21 µg/m3 el 2023 al municipi, una xifra per sota del valor límit anual establert per la normativa, que és de 40 µg/m3. Pel que fa a les partícules en suspensió (PM10), Girona compta amb una mitjana l'any 2023 de 20 µg/m3. Aquests indicadors donen a la ciutat una qualitat de l'aire bona en general.

D'altra banda, el procés participat va servir per recollir l'opinió de la ciutadania envers l'aplicació de la ZBE. El 79% de les persones que van respondre l'enquesta oberta a tothom afirmava que el dret a la salut preval sobre el dret a la mobilitat. Només el 25% estava disposat a augmentar el cost dels desplaçaments per millorar la qualitat ambiental.

Sobre quins tipus de vehicles poden circular per la ZBE, un 83% considerava que els automòbils que paguen l'impost de circulació a Girona i que no compleixen amb els requisits mínims ambientals haurien de poder-hi circular. Concretament, el 43% exposava que han de poder circular sempre; el 20%, que només durant 2 anys; el 15%, que només durant 4 anys, i el 5%, que només durant 6 anys. En canvi, un 17% considerava que no haurien de poder circular per la ZBE.

En les sessions de debat del procés participat van concloure que s'ha de tenir en compte l'impacte social, econòmic i de gènere de la mesura. També van considerar que la ZBE ha d'anar acompanyada d'aparcaments dissuasius, més transport públic i més carrils bici. Un total de 160 persones van participar en aquest procés: 98 contestant l'enquesta i 62 participant en les sessions de debat.

A partir de totes aquestes dades es va redactar el projecte, que va finalitzar el juny del 2023. La seva aprovació, però, s'ha retardat perquè l'Ajuntament volia esperar la publicació del Pla de qualitat de l'aire de la Generalitat de Catalunya que, entre altres coses, ha de regular les ZBE. Tot i això, aquest pla encara no s'ha aprovat i el consistori ha optat per tirar endavant i aprovar el projecte de les ZBE per poder-lo incloure dins els Fons Next Generation. D'aquesta manera, les obres que requereixen poder posar en marxa aquesta zona poden ser finançades per aquests fons.