Eliminen uns contenidors del carrer Lorenzana perquè, en cas, de foc eren massa a prop dels edificis

L'Ajuntament de Girona ha decidit eliminar un punt de contenidors que hi havia ubicats al carrer Bisbe Lorenzana, a prop del col·legi Verd, per evitar que un nou incendi tornés a afectar greument l'edifici del número 38. Fonts municipals han explicat que s'han retirat els contenidors per seguretat. En paral·lel, per evitar que a la zona ara hi hagi menys contenidors on deixar la brossa, s'ha ampliat una àrea de contenidors del carrer Sant Joan Baptista la Salle, a tocar de la carretera Barcelona.

Fa just un any, un foc que va calcinar alguns dels recipients va causar grans desperfectes a l'immoble. Aquella nit, del 23 al 24 d'abril de 2023, va ser una nit negra, que va acabar amb una vintena de contenidors cremats en diferents punts de la ciutat i que va fer anar de corcoll els Bombers i la Policia Municipal per l'encadenament dels incendis. Al carrer Bisbe Lorenzana, les flames van acabar causant destrosses a la façana i vidres d'una botiga i a uns baixos que estaven en lloguer. Una moto i un altre vehicle aparcat també van patir afectacions per l'alta temperatura. La part més greu la va patir la façana d'un bloc de pisos a tocar dels contenidors.

Va quedar negra i les persianes de diferents pisos van quedar malmeses. Els Bombers van haver de fer tasques de ventilació en diversos immobles, ja que el fort fum que va generar el foc va entrar als habitatges.

Els precedents

Fa dos mesos, l'Ajuntament ja va canviar la ubicació d'uns contenidors de Montilivi i va eliminar una àrea al barri de Sant Narcís. A Montilivi, es van traslladar els contenidors que hi havia davant del número 2 del carrer Solterra fins a davant del número 62 del carrer Emili Grahit.

En aquest punt la vorera és bastant més ampla que al carrer Solterra, on encara es pot veure un edifici ennegrit per les flames i el fum d’un foc recent.

A Sant Narcís, També hi va haver canvis al carrer Pare Coll.

En aquest cas, es va eliminar el grup de contenidors que hi havia a l'alçada del número 20. Per compensar-ho, es van reforçar les tres àrees més properes amb un contenidor més a cadascuna.