L’Ajuntament de Girona millorarà la climatització del Mercat del Lleó abans de l’estiu, per tal de fer front a les temperatures extremes pròpies dels mesos de juny, juliol i agost, així com a les temperatures baixes que es viuen durant els mesos d’hivern. Segons explica l'Ajuntament en un comunicat, es compraran dos aparells nous d’aire condicionat i calefacció que s’afegiran a les deu bombes de calor i fred actuals que aporten aire climatitzat a l’equipament a través d’unes grans tuberes situades a la part alta del mercat.

Les actuacions consistiran, principalment, a fer l’obra i la instal·lació frigorífica i elèctrica necessària per a la col·locació de les dues màquines noves. Per tal d’evitar que els compressors dels aparells nous puguin generar més càrrega tèrmica dins del mercat, es col·locaran a l’exterior.

“La millora de la climatització és crucial per diversos motius. En primer lloc, assegurarà el confort durant tot l'any, i això no només contribuirà a la satisfacció dels clients, sinó que també permetrà als paradistes treballar en un entorn més agradable i saludable, afavorint així la qualitat dels productes frescos que ofereixen. A més suposarà una reducció del consum energètic, gràcies a la incorporació de tecnologia més eficient. Aquesta actuació, juntament amb altres projectes de millora, contribuirà a dinamitzar la zona i a convertir el Mercat del Lleó en un espai de referència per a tots els gironins i gironines”, ha remarcat la vicealcaldessa i regidora de Promoció Econòmica de l’Ajuntament, Gemma Geis i Carreras.

L’augment de les temperatures a tot el món a causa del canvi climàtic; la instal·lació d’equips de refrigeració per a la conservació d’aliments, i l’envelliment del sistema de refrigeració del Mercat del Lleó, que es va instal·lar el 2002, han fet necessari optimitzar el sistema de climatització del mercat per tal de millorar la sensació tèrmica dins de l’equipament durant tot l’any. El pressupost de licitació de la contractació és de 35.401,38 euros, IVA exclòs, i la durada del contracte serà de cinc setmanes des de la signatura de l’acta de comprovació de replanteig.

El Mercat del Lleó està format per 59 parades interiors d'aviram i caça, carn, xarcuteria i formatges, fruita i verdura, peix i marisc i productes cuinats, entre altres, i ofereix productes frescos de proximitat i qualitat de manera ininterrompuda durant tot l'any.

L'any 1944 es va inaugurar oficialment el nou edifici del Mercat Municipal d'Abastaments, conegut com a Mercat del Lleó. Des d'aquell moment s'han portat a terme diverses actuacions de millora i modernització per fer-lo més confortable i segur per clients i paradistes. Aquest mes de març, s’ha contractat l’arranjament del paviment interior del Mercat.