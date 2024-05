Estancats els habitatges d’ús turístic a Girona

La xifra d’habitatges d’ús turístic a Girona s’ha estancat al voltant dels 800 en els últims mesos. Tot això, perquè actualment no són possibles noves altes a causa que el Decret Llei establert per la Generalitat. El Govern havia pactat una flexibilització d’aquest Decret, però no es va tirar endavant per la convocatòria electoral. A més, segons expliquen fonts municipals, «els planejaments municipals no estan adaptats als requeriments que exigeix la norma catalana».

En tot cas, les últimes dades facilitades per l’Ajuntament indiquen que a Girona hi ha un total de 805 habitatges d’ús turístic repartits arreu de la ciutat. En aquest grup s’hi sumen també les llars compartides i els apartaments turístics. Més de la meitat, 476, es troben en el Pla Especial del Barri Vell (configurat pel Barri Vell i part del Mercadal) que, tot i així, compleix amb el topall del 15% fixat per cada zona de la ciutat. Concretament, els percentatge d’habitatges d’ús turístic que hi ha en aquest sector és del 14,76%.

De fet, la xifra ha baixat lleugerament si es comparen les dades facilitades pel mateix Ajuntament fa uns mesos. El setembre n’hi havia 830, dels quals 486 formaven part del Pla Especial del Barri Vell. És a dir, des de llavors s’ha baixat uns 25 habitatges d’ús turístic arreu de la ciutat, deu dels quals dins el Pla Especial del Barri Vell.

1,64% arreu de la ciutat

El Decret Llei de la Generalitat, que encara continua vigent, fixava un topall de 10 habitatges d’ús turístic per cada 100 habitants. Tanmateix, la modificació puntual 82 de l’Ajuntament és més restrictiva i fixa un 4% d’habitatges d’ús turístic (sumant també llars compartides i apartaments turístics) respecte al total d’habitatges. Segons dades de l’Ajuntament, el 2023 Girona en tenia 48.903, el que significa que només l'1,64% de les llars són per ús turístic.

Per tant, un cop es puguin fer noves altes, els habitatges d’ús turístic podran créixer en aquells sectors on no s’arribi al topall del 15%. És a dir, tots menys al del Pla Especial del Barri Vell, i fins a arribar a uns 1.950 habitatges d’ús turístic a la ciutat. Tanmateix, aquesta xifra hauria de quedar configurada de tal manera que cap dels barris superés el 15% respecte al total d’habitatges de la zona.

Ara mateix, el barri que té més llars d’ús turístic, després del Barri Vell, és l’Eixample Nord amb 120, tot i que aquests només representen un 1,2% del total d’habitatges de la zona. El Carme en té 48, i són un 2,49% del total, mentre que el Mercadal Nou (la part que no s’inclou en el Pla Especial del Barri Vell) en té 27, un 3,05% del total.

Les xifres de la Generalitat

Les xifres detallades per l’Ajuntament difereixen, una mica, de les que es poden veure a la pàgina web de la Generalitat. Uns nombres que es van actualitzar el passat 10 d’abril i on s’indicava que a Girona hi havia 808 habitatges d’ús turístic. En aquests s’hi han de sumar 14 llars compartides, que entre totes sumen un total de 26 habitacions, i dos edificis amb apartaments turístics. Un, es troba a la rambla de la Llibertat i té sis apartaments, mentre que el segon està a Els Químics i compta amb 36 apartaments.

