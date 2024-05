Signen un conveni per prevenir els abusos i violències sexuals a Girona que oferirà acompanyament a les víctimes

L'Ajuntament de Girona i l'associació Reach han signat un conveni de col·laboració que oferirà atenció i acompanyament a les víctimes d'abusos i agressions sexuals. La voluntat és prevenir aquests delictes a la ciutat i contempla també que es duguin a terme accions formatives i de sensibilització en relació a aquesta problemàtica. L'acord l'han segellat la regidora de Salut i Benestar Emocional, Sílvia Bosch, i el representant de l'entitat Alejandro Jiménez aquest divendres. Tant la funció d'atenció a víctimes com les accions formatives i de sensibilització es faran des del Centre Jove de Salut, amb la voluntat que passi a ser un punt de referència en relació a la prevenció dels abusos i violència sexual a la ciutat.

De fet, l’equipament oferirà un servei d’orientació, assessorament i acompanyament adreçat a les persones víctimes d’abusos sexuals i també a les seves famílies. El conveni contempla que el conjunt del personal tècnic de Promoció de la Salut de l’Ajuntament rebi formació bàsica en aquest camp per part de professionals especialitzats de l’associació Reach. També en l’àmbit de l’atenció, l’entitat organitzarà tallers i grups d’ajuda mútua per a familiars i supervivents de violències sexuals que es faran a les instal·lacions del Centre Jove de Salut.

A més, Reach es compromet a proporcionar els materials didàctics de la mostra itinerant ‘Tabú’, una exposició pedagògica apta per a persones de menys de 18 anys i dirigida especialment a tots els agents socials que intervenen amb menors d’edat per treballar la prevenció de les violències sexuals.

Prevenció dels abusos sexuals

A banda de les il·lustracions que estaran exposades, l’entitat oferirà un dossier informatiu i una formació presencial específica de l’exposició per als professionals que treballin en l’activitat. El conveni contempla que l’Ajuntament posi a disposició els espais i els recursos materials i humans necessaris per fer possible la intervenció dels professionals de l’Associació Reach al Centre Jove de Salut i per desenvolupar les tasques acordades.

El consistori també es compromet a proposar als centres educatius de la ciutat diverses accions per treballar la prevenció dels abusos sexuals des de la perspectiva de la promoció de la salut. Per això es donarà a conèixer la tasca de l’Associació Reach a Girona, com a entitat especialista en la intervenció social amb víctimes de violència sexual. Finalment, haurà d’informar dels resultats.

L’Associació Reach és una entitat ubicada a Girona que actua en el conjunt de la demarcació gironina i que ofereix programes de sensibilització, formació, prevenció, detecció i acompanyament de les violències sexuals. Actua a través de la intervenció social dirigida a persones que hagin patit qualsevol mena de violència, així com a acompanyants o altres supervivents que puguin ser una peça clau en la fase de recuperació i millora de la salut de les víctimes.