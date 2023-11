Per optar com un dels propietaris d´aquestes cases en venda a Castell Platja d´Aro has de comptar almenys amb alguns d´aquests requisits: ser una amant d´extenses platges amb petites i encantadores cales, perfectament equipades amb tots els serveis, on combinar la tranquil·litat i el descans amb activitats esportives a més de l'oci nocturn; un entusiasta del clima mediterrani, amb hiverns suaus i llargs estius per gaudir; i si a més ets un apassionat de la història catalana reflectit en l'arquitectura dels habitatges, podem ensenyar-te aquests espectaculars habitatges ja que ets apte per viure-hi.

Comencem amb aquesta exquisida masia del 1848, amb una superfície total de 480 m2, situada en un entorn rural impressionant, una joia històrica restaurada amb amor i cura, combinant elements tradicionals amb totes les comoditats modernes necessàries.

En entrar a la propietat, et rep el replà amb escala vista que t'obre pas al garatge, celler, un dormitori i el saló menjador. La cuina completament equipada destaca pel seu espai office, el rebost, així com la xemeneia, fent d'aquest espai un lloc ideal per preparar menjars per a la família i els amics. La masia compta amb tres habitacions àmplies, cadascuna amb el seu propi caràcter, i tres banys complets, al costat d'una perfecta sala de moments d'entreteniment al costat de la xemeneia.

A l´exterior, la masia està envoltada d´un jardí exuberant i verd, oferint una piscina privada i diverses àrees de descans per gaudir del clima. La propietat també compta amb un hort, perfecte per als amants de lagricultura, i un garatge. Aquesta masia és més que una casa, una peça única sobre 2.200 m2 de terreny d'aquesta zona. Amb la seva combinació perfecta d'encant rústic i comoditats modernes, és el lloc ideal per a aquells que busquen un habitatge únic i ple de caràcter.

L'altra opció que us oferim és aquesta impecablement casa restaurada, amb bigues de fusta i molta llum natural, situada al turó sobre el pintoresc poble de Castell d'Aro, a tan sols 10 minuts amb cotxe de les platges de S'Agaró i Platja d'Aro. Amb una parcel·la de 6.764 m2, la casa té 371 m2 útils. Des de la terrassa hi ha entrades directes a la cuina i al saló-menjador. L´original i ben equipada cuina compta amb una zona office, així com una xemeneia. Hi ha 3 habitacions suite, de les quals la màster suite compta a més amb un gran saló amb xemeneia i precioses vistes al poble i l'església. Hi ha un altre saló gran, també amb xemeneia, i un saló de música. Pels cotxes hi ha 2 garatges tancades, així com un gran espai exterior. El jardí està organitzat amb terrasses que van baixant fins a un gran recinte separat amb piscina, terrassa solàrium i pool house. Una propietat extraordinària, tant per la seva ubicació ideal, en plena natura però prop del poble, com per les seves magnífiques estades i generosos espais.

T'oferim més informació i fotografies en venda de casa amb piscina a Castell-Platja d'Aro.

