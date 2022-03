Després de la parada obligada per la pandèmia, la processó dels Dolors de Besalú tornarà a sortir aquesta Setmana Santa. Després de mesos de feina, la Venerable Congregació de la Mare de Déu dels Dolors ja té a punt el programa i els actes del quinari i del divendres de Dolors. La priora, en aquesta ocasió, serà Maria Gratacós i Trias. Segons escriu la junta en el programa, la crisi de la Covid «ens ha fet adonar de la nostra vulnerabilitat i fragilitat», però durant els moments de desconfinament i incertesa, afegeixen, «la reflexió i l’oració personal ens ha fet confiar, més que mai, en l’escalf de la Verge Dolorsa».

Segons recorda el periodista Salvador Garcia-Arbós en el programa, l’any 2020 estava ja tot enllestit per a la festa i processó, i fins i tot estaven a punt de repartir ja els programes. L’arribada del coronavirus, tanmateix, va obligar a cancel·lar qualsevol tipus de celebració presencial, de manera que el programa d’aquell any va quedar inèdit. Tot i això, sí que es va mantenir activitat virtual: per exemple, es van poder fer totes les misses del Quinari des de la Capella de Lourdes, a sota la rectoria, mitjançant un canal de Youtube. També es van compartir vídeos de la processó dels Dolors d’anys anteriors.

El 2021, en canvi, a es van poder celebrar algunes parts de la festa, però la situació sanitària va impedir que es pogués celebrar la processó, de manera que per segon any es va reservar la distribució del programa. Ara, transcorreguts ja dos anys des de l’esclat de la pandèmia, la Congergació ha volgut fer arribar als devots el programa inèdit de l’any 2020, així com l’Opuscle de 2022, que acompanya i posa al dia les dades enregistrades en el programa de 2020.

Aquest any, tant el quinari com la processó (el divendres 8 d’abril) es podran celebrar amb normalitat. La processó sortirà a les nou del vespre de l’església de l’antic monestir de Sant Pere i seguirà l’itinerari habitual. En el moment d’entrar a la plaça de la Llibertat, el Maniple de Manaies li realitzarà l’Acatu a la Mare de Déu i el Cor d’Apòstols cantarà com cada any, La Salve, amb l’acompanyament de La Principal de la Bisbal.

La priora, Maria Gratacós, expressa la seva alegria per la festa en un escrit al programa de mà. «Aquesta festa sempre l’he sentit i l’he viscuda amb molta devoció i respecte», indica.