Els gironins s'impliquen en la Marató de TV3

La 31a edició de la Marató de TV3 arriba aquest cap de setmana amb una campanya dedicada a donar a conèixer i conscienciar sobre les malalties cardiovasculars. Es tracta d’una diada molt esperada i la qual compta amb la implicació d’una gran part de la població. A les comarques de Girona, tot i que les activitats importants tindran lloc durant el dia d’avui, ja fa unes setmanes que se’n celebren per recaptar diners. Aquestes iniciatives solidàries són de tot tipus. A la ciutat de Girona les activitats més destacades d'avui és el concert de Nadal que tindrà lloc a l'Auditori, la ballada de sardanes amb la cobla-orquestra Salvatana i la quina solidària de l'escola Domeny a les cinc de la tarda i la de l'esplai Sant Pau a les set. A Banyoles les activitats són: el 20è Cros de Banyoles en el Parc de la Draga, i la festa de Nadal i la xocolatada de l'escola Can Puig Banyoles. A Figueres destaquen les jornades de promoció de salut i les xerrades sobre Reanimació Cardiopulmonar i sobre desfibril·ladors, també hi ha tallers dirigits de lluita, balls de dansa i ballada de sardanes, una quina solidària i un recital de Nadal. A Olot destaca la caminada popular a l'ermita del barri dels desemparats d'Olot amb esmorzar inclòs, una cursa d'orientació, cercavila solidària i les quines de Nadal.

Sota el lema #LaMaratóSempreBatega, aquest any es recaptaran diners per a les malalties cardiovasculars que afecten el cor i el sistema vascular -artèries i venes- i que, com expliquen des de la Marató, són la principal causa de mort als països desenvolupats. A més de les altes xifres, se li ha de sumar el caràcter crònic que impacta en la qualitat de vida dels pacients. Tal com afirmen des de la Marató, són la primera causa d’ingrés hospitalari i l’ictus és el principal factor de discapacitat a llarg termini. Són unes malalties que poden afectar a tothom, sense importar el sexe o l’edat i no avisen. És important saber els símptomes i poder actuar ràpidament perquè, en aquest tipus de malalties, cada segon compta. Per això l’objectiu de la Marató és el de sensibilitzar i divulgar sobre aquest tema, a més d’impulsar la recerca científica.

El programa de la Marató d’enguany tindrà lloc durant el dia d’avui, diumenge 18. Començarà a 2/4 de 10 del matí i finalitzarà a la una de la matinada, un total de 16 hores de directe. Al matí connectaran en directe des de les seus distribuïdes per Catalunya: Agnès Marquès des de Bellver de Cerdanya, Ariadna Oltra des de Món Sant Benet, a Sant Fruitós de Bages, i Helena Garcia Melero des de les piscines municipals de Montjuïc, a Barcelona. A més, el programa també explica que comptaran amb un punt de connexió especial des de la seu telefònica del Port de Tarragona, conduïda per Elisenda Carod. A partir de les cinc de la tarda el programa es traslladarà als estudis de TV3 a Sant Joan Despí amb Eloi Vila i Quim Masferrer com a presentadors.

Per a la gala final els cinc presentadors ocuparan el plató juntament amb experts sanitaris de l’àmbit i amb testimonis que explicaran la seva experiència personal amb aquest tipus de malalties. Des de la Marató assenyalen que també hi haurà actuacions en directe i es farà l’actualització final del marcador.