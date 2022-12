El 25296, el segon i darrer quart premi de la rifa de Nadal, ha venut 15 sèries a Esplugues de Llobregat, una sèrie i dos dècims a l'Hospitalet de Llobregat i un dècim a Barcelona. El premi està dotat amb 200.000 euros a la sèrie i 20.000 per dècim. El número s'ha cantat a les 12.46 hores i ha caigut principalment a Alacant, on s'han repartit 86 sèries. Se n'han venut 30 més a Órgiva (Granada) i 18 a Bueu (Pontevedra). També s'han venut dues sèries a Armilla (Granada) i una a diversos punts de l'estat com Madrid (3); Orihuela (Alacant); Llanes (Astúries); Àvila; Badajoz, Aranda de Duero (Burgos); Chipiona i Rota (Cadis); Cabezón de la Sal i Torrelavega (Cantàbria); Oropesa de Mar (Castelló); i Motril (Granada).