Després de diversos dies de calma tensa en el cas de Julia Faustyna, la jove que creu ser Madeleine McCann ha mogut fitxa: portarà els seus pares als tribunals per obtenir així una prova d’ADN que dilucidi si realment són els seus progenitors biològics. La noia polonesa de 21 anys reitera que no ho són i la família refusa entrar en la polèmica. És més, li dona l’esquena. «Sempre va voler ser famosa. Rebutja el tractament psicològic i no pren la medicació amb regularitat», van afirmar la seva mare i el seu pare en un comunicat, en el qual van dir que tenen fotografies que proven que és la seva filla. Per contra, la presumpta Maddie reitera que no li volen ensenyar el seu certificat de naixement.

Faustyna està en un segon pla després de copar els titulars de mig món a l’exposar que pensa que és la nena de tres anys que va desaparèixer durant unes vacances amb la seva família a l’Algarve el 2007. L’enrenou mediàtic ha sigut tal que, després d’aconseguir més d’1,1 milions de seguidors a Instagram en una setmana, ha denunciat que pateix assetjament a les xarxes socials i fins i tot proposicions sexuals d’«homes grans». «Soc naïf, però no estúpida. ¡Deixeu-me en pau!», va exclamar, alhora que va delegar qualsevol menester en el seu representant, la peculiar mèdium Fia Johansson.

És la psíquica, la mateixa que presumeix de tenir «poders» i de ser un as de les agències d’intel·ligència de mig món, qui ha informat que la jove polonesa emprendrà la via judicial per aclarir la seva identitat. «Fa dos mesos que Julia intenta saber qui és. Quan parlo amb ella, plora i diu que només vol saber la veritat. Té dret a saber-la», ha comentat Johansson aquest dissabte a la cadena de televisió australiana ‘7News’.

Sense notícies del test genètic amb els McCann

Respecte que els pares s’hagin negat a fer-se un test genètic per tancar l’assumpte, Johansson s’ha endinsat en la polèmica. «No entenc per què no acaben amb aquesta situació en lloc d’alimentar-la. Així la deixarien en pau, perquè a més té problemes mentals i demostrarien que no volen ferir-la més. En canvi, mostren la seva oposició i amenacen la Julia amb deixar-la de banda i no tornar a veure-la», ha manifestat.

Lluny de deixar-ho aquí, i després d’escudar-se que el cas és «molt sensible», sense contemplacions ha llançat un avís demolidor: «Si té problemes psicològics, la Julia podria intentar treure’s la vida. ¿Com poden fer-li això a la seva filla?».

Si Faustyna i Johansson estan disposades a portar als jutjats els pares de la jove, ¿ho faran amb els McCann? Sobre això no s’ha pronunciat la vident. El 20 de febrer, Julia Faustyna va assegurar a Instagram que Kate i Gerry McCann havien acceptat fer-se la prova d’ADN. «¡Gràcies pel vostre suport!», va afegir. No obstant, la dona no va donar més detalls ni va explicar com havia sigut el contacte amb els McCann i res més se sap de com evoluciona aquesta aresta.