8.020 places de formació amb un pla de beques de descompte per valor de 12 milions d'euros. L'Institut Superior de Formació Professional UNIVERSAE acaba de llançar aquesta oferta adreçada als membres de les Forces Armades (FFAA). Qualsevol militar en actiu o a la reserva, així com els seus familiars de primer grau, podran accedir a aquest programa. L'Exèrcit de Terra ha publicat a la seva web les bases d'aquesta convocatòria per facilitar-hi l'accés als professionals.

D'aquesta manera, oficials, suboficials, militars professionals de Tropa i Marineria, reservistes de disponibilitat especial i els seus familiars de primer grau tindran accés a aquest programa de beques. Els candidats disfrutaran d'una oferta de més de 50 títols oficials d’FP els preus de matrícula dels quals es redueixen, en alguns casos, a quotes des de 50 € al mes.

La iniciativa té com a objectiu potenciar la formació del personal militar per millorar les seves capacitats tècniques enfocades al mercat laboral i, per tant, millorar la seva ocupabilitat. L'obtenció d'un títol de Formació Professional suposarà que els membres de les forces armades augmentin no només les seves possibilitats d'accedir a la carrera militar de caràcter permanent, sinó incrementar les seves opcions d'ascens o d'exercir professions al sector civil més enllà de l'àmbit de la seguretat.

Aquest compromís amb els professionals de Defensa s'emmarca en l'Estratègia Integral de Desenvolupament Professional d’UNIVERSAE, un programa que cerca promoure la igualtat d'oportunitats en l'accés a l’FP. Amb el lema 'Compromís professional, compromís social', l'Institut Superior d’FP té l'ambició de suposar un impuls per al talent, també entre els membres de les Forces Armades.

"En un moment de màxima incertesa marcat per les tensions geopolítiques, és més important que mai donar suport als membres de les Forces Armades, fomentant la seva formació integral per millorar-ne l'ocupabilitat i augmentar les seves possibilitats d'ascens", comenta Sergio Gil, director de la Unitat de Defensa, Seguretat i Emergències d’UNIVERSAE, que alhora destaca el compromís de l'Institut Superior d'FP amb la cultura de pau, seguretat i defensa, així com l'expansió del talent militar al mercat laboral.

Estudiar a distància, una metodologia adaptada al món militar

UNIVERSAE és plenament conscient de les múltiples obligacions que exigeix l'exercici de la professió militar, entre les quals s'inclouen guàrdies, trasllats, missions a l'estranger… Una mobilitat constant que, moltes vegades, els impedeix estar durant un període llarg de temps en un mateix destí. Tot i això, UNIVERSAE aconsegueix que aquestes circumstàncies no suposin en absolut un impediment per a l'estudi gràcies al seu exclusiu ecosistema educatiu, basat en l'ús intensiu de les noves tecnologies i els entorns digitals. Aquesta modalitat atorga una gran flexibilitat a aquests professionals, cosa que els permet estudiar des de qualsevol lloc del món i mitjançant qualsevol dispositiu. D'aquesta manera, poden gestionar el temps segons ho considerin oportú.

Per això, la metodologia del centre està adaptada minuciosament a les circumstàncies dels militars que estiguin en missions internacionals i mariners que estiguin embarcats.

A més, el programa inclou la convalidació del mòdul de Formació en Centres de Treball -també conegut com a pràctiques- sempre que els professionals, dins de la seva unitat, exerceixin qualsevol activitat relacionada amb el grau cursat.

Els graus d'FP d'interès especial per a les Forces Armades

En l'escala bàsica, el Ministeri de Defensa va publicar a començaments d'any més de 3.400 places per a l'accés a militars de Tropa i Marineria. Els opositors que aconsegueixin una d’aquestes places adquiriran un compromís que es podrà anar renovant fins als 45 anys. Arribats a aquesta edat, si els candidats no han adquirit la condició de soldat permanent o militar de carrera, es veuran obligats a deixar la institució i passaran al grup de reservistes de disponibilitat especial. Per això, la formació d'UNIVERSAE resulta de vital interès i importància per a aquest col·lectiu.

Per a les especialitats de l'Exèrcit de Terra (ET), els candidats poden optar per graus relacionats amb les famílies de Seguretat i Medi Ambient, Transport i Manteniment de Vehicles, Administració i Gestió, Edificació i Obra Civil o Informàtica i Comunicacions. D'aquesta darrera família, el grau en Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa és perfecte per a les especialitats de Transmissions i Informàtica, molt lligades a les operacions al Ciberespai.

Pel que fa a l'Armada, l'especialitat d'Infanteria de Marina requereix especialistes en gairebé tots els àmbits d’FP. Tot i això, la família més demanada és la d'Electricitat i Electrònica. El grau superior d'Automatització i Robòtica Industrial és requerit per a l'especialitat de Sistemes i per a Armes. D'altra banda, per a l'especialitat de Comunicacions i Sistemes d'Informació, una de les condicions és estar en disposició del grau de Sistemes de Telecomunicacions i Informàtics. Finalment, els graus superiors d’Administració i Finances i Assistència a la Direcció resulten imprescindibles per a l’especialitat d’Administració.

Aquesta darrera especialitat també es pot trobar a l'Exèrcit de l'Aire, on també dominen els graus de les famílies d'Electricitat i Electrònica i Informàtica i Comunicacions. En aquest sentit, l'especialitat de Protecció a la Força i Suport a les operacions, la de Sistemes d'Informació, Comunicacions i Ciberdefensa i la de Control Aeri requereixen titulacions superiors com la de Sistemes de Telecomunicacions i Informàtics, la d'Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa o les de Desenvolupament d'Aplicacions Informàtiques (multiplataforma o web).

Per als militars interessats

Contacte: fp.ministeriodefensa@universae.com

Telèfon: 919 49 93 62

Si vols matricular-te acredita't amb el teu DNI i targeta de militar

Sobre UNIVERSAE

UNIVERSAE és un Institut Superior de Formació Professional. Ofereix més de 50 titulacions oficials per al Ministeri d´Educació i Formació Professional d’Espanya. Desenvolupa un model de formació disruptiu i únic basat en un ecosistema educatiu virtual anomenat UNIVERSAE360 que integra tecnologia immersiva, activitats gamificades i simulacions 3D. Posa en contacte alumnes i empreses a través de Campus23. Compta amb set seus a cinc països del món (Colòmbia, Costa Rica, Equador, Espanya i Mèxic) i 65.000m2 d'instal·lacions.