«El fet indecent és que tu, Sánchez, hi pactis i sotmetis el futur d’Espanya amb ells». Amb aquesta contundència, Alberto Núñez Feijóo ha respost al president del Govern, Pedro Sánchez, després que aquest retragués a EH Bildu la inclusió de 44 condemnats per terrorisme en les llistes electorals per al 28M. El president del PP ha deixat clar que li «repugnaria» governar gràcies al partit abertzale i ha demanat a tots els líders autonòmics del PSOE que trenquin amb el cap de l’Executiu.

Després que dimecres passat el Col·lectiu de Víctimes del Terrorisme al País Basc (Covite) revelés que EH Bildu té en les llistes a les eleccions municipals 44 sentenciats per pertànyer a ETA –set condemnats per delictes de sang–, aquest divendres Sánchez va criticar la formació abertzale que, tot i que és «legal», «no és decent». A Feijóo no li han servit aquestes paraules i aquest dissabte ha carregat durament contra Sánchez: «El president gosa dir que el que fa Bildu és indecent. No, home, no, de Bildu ningú pot esperar res. El fet indecent és que tu, Sánchez, pactis amb ells». En un acte celebrat a Getafe junt amb la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, i el candidat a l’alcaldia d’aquest municipi, Antonio Jose Mesa, Feijóo ha etzibat a Sánchez que «en aquest nou despropòsit no es respon amb silenci, amb la boca petita o amb una crítica puntual», sinó amb un «rebuig absolut i amb decisions». En aquest sentit, ha reclamat als barons autonòmics que actuïn fermament davant les aliances del cap de l’Executiu: «O Sánchez trenca amb Bildu o els seus candidats trenquen amb Sánchez».