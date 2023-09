En un context d’escassetat d’aigua, augment de l’aridesa a causa del canvi climàtic, menor disponibilitat de terra per a usos agrícoles i menys població disponible per treballar al camp, Groots explota un sistema de cultiu alternatiu destinat a convertir-se en un important complement de l’agricultura tradicional. Un projecte que l’ha portat a alçar-se amb el primer Premi BBVA a la Sostenibilitat Empresarial, entregat dimarts passat a la seu central de BBVA a Barcelona.

La seva revolucionària proposta consisteix a cultivar en ambients controlats utilitzant una tecnologia d’agricultura vertical, que combina prestatgeries i torres modulars. Això els permet optimitzar l’ús de l’espai i maximitzar la qualitat de les plantes, que creixen en condicions òptimes de llum, humitat o temperatura. A més, implementen mètodes hidropònics, en els quals les plantes creixen en solucions hídriques riques en nutrients, eliminant la necessitat de terra. D’aquesta manera, Groots redueix el consum d’aigua en un 95% en comparació amb l’agricultura convencional, recicla aigua i nutrients, i utilitza menys espai per cultivar-ne més. D’altra banda, opera amb energies renovables i s’ubica a prop dels centres urbans, minimitzant les emissions de gasos amb efecte hivernacle.

En aquests moments, la jove empresa té la seva granja d’agricultura vertical a Martorell, on, amb una superfície de 2.500 metres quadrats, s’ha convertit en la més gran d’aquest tipus a Espanya, amb capacitat per produir i processar 350.000 plantes al mes, principalment enciams i aromàtiques (de moment). «El nostre pròxim objectiu és aconseguir tenir set granges productives a finals del 2026. Ens agradaria créixer juntament amb els centres de distribució dels grans supermercats, que és on creiem que té més sentit i on podem reduir més la nostra petjada ambiental», va explicar Joaquim Bas, director comercial de Groots. A més, el també cofundador de l’empresa va tenir unes paraules d’agraïment per als promotors d’aquest premi. «Moltes gràcies a EL PERIÓDICO per ajudar-nos a fer arribar el nostre missatge a la gent; un missatge que no és senzill, perquè implica un canvi. Gràcies també al BBVA i BBVA Spark, perquè per a les petites empreses de vegades no és fàcil treballar amb els bancs. I ells han fet un esforç per canviar la manera de veure el risc i que la nostra start-up encaixés en el seu món».

El premi rebut per l’empresa Groots, guanyadora del certamen, està valorat en 15.000 euros i destinat a la promoció i difusió del projecte, donant-li més visibilitat i contribuint al seu creixement. El segon premi –amb la mateixa finalitat– té un valor de 7.000 euros i va recaure sobre Iaios, empresa dedicada a la fabricació de jerseis atemporals i duradors amb material reciclat, a partir de retalls de llana sobrants de fàbriques tèxtils. Iaios opta per la tècnica del regenerat, que ja utilitzaven els nostres avis. «Simplement hem recuperat una cosa que s’havia deixat de fer pels motius que fos. Potser per motius comercials interessen més les peces que duren poc i que inciten a un consum més ràpid», va reflexionar Gemma Barbany cofundadora de la firma de moda sostenible.

Altaveu de bones pràctiques

El Premi BBVA a la Sostenibilitat Empresarial pretén donar visibilitat al treball de «pimes i emprenedors que apliquen pràctiques sostenibles en el seu model de negoci», va explicar la comunicadora Elisabet Carnicé, encarregada de conduir l’acte. Els guardons reconeixen, per tant, «bones pràctiques combinades amb tecnologia, canvis en la manera de produir, de consumir, nous productes i serveis que contribueixen a un món més ètic i sostenible», va enumerar la presentadora. «Així, el BBVA i EL PERIÓDICO s’alineen per servir d’altaveu de les propostes personals d’aquestes petites i mitjanes empreses».

«Ens trobem en un moment històric, en què el canvi cap a una economia verda és vital per al nostre futur. És una gran oportunitat per créixer de manera sostenible, però també rendible, una cosa que el teixit empresarial català està aprofitant al màxim», va reflexionar José Ballester, director territorial de BBVA. «Des de la nostra entitat tenim el ferm propòsit d’acompanyar les empreses en aquesta transformació sostenible, posant al seu servei tota la innovació tecnològica per facilitar-los el dia a dia, a més d’un finançament i assessorament de qualitat que els permeti portar a terme els seus projectes», va afegir Ballester.

No en va, el portaveu de BBVA va recordar que, segons dades de les Nacions Unides, les pimes són creadores del 50% del PIB mundial i del 60% dels llocs de treball, i suposen a més el 90% del teixit empresarial mundial. «Gràcies per col·laborar amb aquestes xifres espectaculars i fer-ho de manera sostenible», va acabar dient als participants.

Vuit finalistes

Segons va detallar Carnicé, en la decisió del jurat s’ha tingut en compte «la capacitat de les empreses d’adaptar-se als canvis tecnològics, econòmics i socials; de mantenir-se en el mercat amb solucions efectives davant els problemes emergents, en un context d’escassetat de recursos i d’un canvi climàtic que ens cau a sobre com una llosa».

Aquest plafó d’experts estava compost per Albert Sáez, director d’EL PERIÓDICO; Joan Carles Alba, director de segment Pimes BBVA Catalunya; Joan Barfull, responsable del departament de Medi Ambient de Pimec; Marta Escamilla, directora de l’àrea de Sostenibilitat de Leitat; Alba Cabañas, cap de l’Oficina de Sostenibilitat de la UAB, i Mar Isla, especialista en economia ambiental.

Però a més dels dos projectes guanyadors, l’acte d’entrega de premis –que es va poder veure per streaming– també va comptar amb la presència dels altres sis projectes finalistes, que van aprofitar per explicar breument les seves respectives propostes.

Entre ells hi havia Pots, empresa fundada el 2021 per impulsar la reutilització d’envasos com a model de consum sostenible. També Natulim que, amb les seves tires de detergent, proposen una alternativa eficient per a la neteja de la roba, sense elements tòxics, amb bona olor i sense necessitat de generar residus ni utilitzar suavitzant.

Un altre dels finalistes era Bumerang, un sistema per a la reutilització de bols de polipropilè reciclable disponible en més de 70 restaurants d’Espanya i més de 100 menjadors de col·lectivitats.

El següent projecte a pujar a l’estrada va ser ClicKoala que, a partir del seu cercador, permet informar els usuaris d’aquelles empreses compromeses amb el medi ambient i les persones, amb un llenguatge comprensible alhora que divulgatiu. També hi va ser present Circoolar, empresa especialista en l’elaboració d’uniformes laborals realitzats amb materials ecofriendly en tallers locals enfocats a la reinserció laboral i l’empoderament femení.

I finalment, Dan*na, una start-up de bioenginyeria que ha desenvolupat un bioplàstic a partir de l’àcid làctic (compost químic natural present en la nostra biologia) i una macrolactona insaturada d’origen vegetal, creant un material de base renovable i biocompatible. Fins al moment ha realitzat prometedors assajos amb cèl·lules òssies i en el sector agrícola.

El tancament

Després de l’entrega de premis, el diputat delegat de Mobilitat i Acció Climàtica i Transició Energètica de la Diputació de Barcelona, Jesús Naharro, va voler dirigir també unes paraules als assistents i va asseverar que «ens trobem davant d’una transformació del model econòmic. Estem transitant des d’una economia lineal, molt qüestionada a causa de la seva dependència dels recursos no renovables, cap a una economia circular, una nova manera de generar valor econòmic, ambiental i social, més responsable, resilient i, en el fons, molt més competitiva».

El colofó el va posar Albert Saez, director d’EL PERIÓDICO, que es va mostrar il·lusionat amb els premis. «Ens permeten connectar amb un territori informatiu on es troben dos dels nostres principals propòsits editorials. D’una banda, la sostenibilitat del planeta, l’emergència climàtica. De l’altra, el progrés econòmic. Fer compatibles aquestes dues realitats que alguns –jo crec que de manera injusta– presenten com a contradictòries, és per a nosaltres un dels fonaments de la nostra aposta editorial». Després de la foto de família, l’acte va acabar amb un còctel on els assistents van poder felicitar els guanyadors i conèixer, de primera mà, les propostes de les vuit empreses finalistes. Vuit valents que ja lideren el canvi.