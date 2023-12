No és cap secret que des del govern o les autoritats sanitàries es treballa per conscienciar sobre el mal que fa el tabac a la salut. Però, ¿què fan les empreses del sector? En el cas de BAT, s'està treballant per accelerar la reducció del dany i construir "Un Demà Millor" a través de la ciència i la innovació. Ho fan encoratjant els fumadors adults de tabac tradicional, que altrament continuarien fumant, a canviar a opcions amb potencial menor risc. Les dades apunten que més de 1.100 milions de persones a tot el món segueixen fumant malgrat els greus riscos per a la salut, segons dades ofertes el 2019 en l'informe mundial de l'OMS sobre les tendències en la prevalença del consum de tabac 2000 -2025. I encara que des de la companyia coincideixen que l'única manera d'evitar riscos és no començar o deixar de fumar, no tots els fumadors estan disposats a fer-ho.

Per això, la companyia, que va començar com una empresa de tabac tradicional, s'ha transformat en una empresa tecnològica, que ha creat una cartera de productes alternatius de tabac i nicotina que redueixen el risc i estan recolzats per la ciència. Cal destacar que BAT té una fita clara: aconseguir 50 milions de consumidors dels seus productes no combustibles per al 2030.

Dins dels seus laboratoris

L'empresa líder de béns de consum de diferents categories, BAT, compta amb més de 1.500 especialistes en R+D centrats en la investigació i el desenvolupament de productes del que ells mateixos anomenen nova categoria. Carolina García-Cantón, Senior Scientific Engagement Manager de BAT, és una de les científiques que treballa al laboratori que la tecnològica té a Southampton. L'espanyola va entrar a la companyia el 2005 al departament de Toxicologia In Vitro. Carolina recorda que quan va entrar a BAT va començar a treballar projectes que buscaven reduir el dany, però des de llavors “ha canviat molt el perfil perquè durant aquests 18 anys hem hagut d'aprendre i contractar experts en diferents àrees. Tota la secció de dispositius electrònics abans no existia”.

Abans es treballava per reduir els compostos tòxics mirant ingredients i materials; ara, a més de mirar els ingredients i materials, cal analitzar com funcionen amb el dispositiu electrònic i si són compatibles. Però per saber si un ingredient es pot fer servir als dispositius se segueix un minuciós procés que analitza la toxicitat d'aquest compost. En el cas dels líquids dels productes de vapeig, BAT elabora els seus propis líquids. Per això compten amb un equip que s'encarrega de dissenyar els líquids que donen sabors a aquests productes.

"Per mi el millor de treballar a BAT és la quantitat d'informació a què tinc accés per seguir aprenent i la diversitat que hi ha amb experts de més de 55 nacionalitats", ens explica la científica. De fet, Carolina García-Cantón és membre de 'Woman in BAT' una iniciativa per donar suport a altres dones de la companyia, compartir les seves experiències i ajudar-les a maximitzar el seu potencial. “Quan vaig començar a BAT era soltera i sense fills i 18 anys després, tinc marit, dos fills i una carrera diferent. Molta gent m'ha ajudat pel camí, tant homes com dones, i arriba un moment en què vols contribuir amb allò que has viscut”.

Productes de nova categoria

La cartera de nous productes de BAT és recent i, tot i que no hi ha dades epidemiològiques a llarg termini, hi ha més de 150 estudis publicats pels seus científics sobre els seus productes de nova categoria que han estat revisats per altres professionals. La major part del dany associat a les cigarretes és causada pels tòxics del fum produïts per la combustió del tabac. Per reduir el seu risc, l'equip de científics de la companyia ha desenvolupat nous productes que no cremen tabac, com ara els productes per escalfar tabac o altres com els productes de vapeig, que funcionen amb un líquid que pot contenir nicotina o no i, més recentment , també els productes de nicotina oral moderns, en forma de bossa petita que conté nicotina. Això dona com a resultat productes amb nivells més baixos de tòxics en comparació amb el fum de la cigarreta tradicional. Tots aquests productes, recolzats per la ciència, han estat sotmesos a milers d'hores de proves abans d'arribar al consumidor.

La tecnologia i la innovació estan impulsant aquesta transformació. Des de BAT han invertit més de 2.300 milions d'euros el 2022 en el desenvolupament d'aquests productes i en adaptar-los a les preferències dels consumidors.