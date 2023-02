El primer híbrid de la història de Dacia

Després del llançament del petit Spring 100% elèctric, Dacia incrementa la seva participació a l’electrificació amb el seu primer híbrid. En aquest cas el model triat és el Jogger, el tercer model més reeixit de la marca al nostre mercat amb gairebé 4.000 unitats venudes l’any passat. Ara Dacia fa un pas més i aposta per la hibridació proposant una versió de 140 CV associada a un canvi automàtic, fet que representa tota una novetat a la marca. A més, ho fa en un vehicle que es pot escollir amb carrosseria de cinc o set places.

Molt espai.

Aquesta versió híbrida manté els mateixos principis que el Jogger tèrmic, però amb alguns petits canvis. Al frontal llueix la nova graella amb el nou logotip al centre, mentre que a la part posterior adopta la configuració d’un break amb una enorme porta que dona pas a un maleter de formes cúbiques i molt aprofitables. La presència de la bateria no minva la seva capacitat, ja que va situada sota el pis del maleter. Això sí, tot plegat té una conseqüència: el Jogger híbrid no pot equipar roda de recanvi. Amb les set places ocupades el maleter ofereix 160 litres, mentre que amb els seients de la tercera fila plegats se situa en 506 litres. Abatent tots els seients es pot arribar als 1.819 litres.

Amb una longitud de 4,55 metres, ofereix una distància entre eixos de 2,90 metres, la qual cosa anticipa que ens trobarem amb un interior espaiós. La segona fila està configurada per a tres seients individuals de la mateixa mida, mentre que els dos seients de la tercera fila (que són extraïbles) són aptes per a adults sense problemes. Es poden plegar d’una forma senzilla i còmoda, gairebé tant com l’abatiment dels de la segona fila per permetre l’accés als de la tercera.

Interior funcional.

A l’interior aquesta versió híbrida adopta el quadre d’instruments que ja coneixem del Renault Clio e-Tech, amb una pantalla de 7 polzades on tenim, entre altres coses, l’indicador de càrrega de la bateria. Per la seva banda, al centre del tauler de control es troba la pantalla multimèdia de 8 polzades i de tipus flotant. Disposa d’un fre de mà elèctric que el distingeix de les versions tèrmiques. Tant els acabats com la presentació són correctes i van molt en sintonia amb el que acostuma a mostrar Dacia, amb sobrietat però amb una bona sensació de funcionalitat.

Mateix sistema híbrid.

Aquest Jogger Hybrid munta el mateix sistema híbrid dels Renault Clio, Captur o Arkana e-Tech. Està configurat per a un motor de gasolina d’1.6 litres i 91 CV i dos motors elèctrics que ofereixen 69 CV. Tot plegat fa que la potència conjunta arribi als 140 CV. El motor elèctric de 49 CV, a més de treballar amb el tèrmic, també serveix per moure les rodes. Per la seva banda, l’altre motor de 20 CV s’utilitza com a motor d’arrencada alhora que fa d’embragatge per a una caixa automàtica de quatre velocitats.

La velocitat màxima és de 167 km/h i té un consum homologat de 4,8 litres (WLTP). Al nostre recorregut mixt per ciutat i carreteres de tipus normal és el que vam obtenir segons l’ordinador i sense conduir amb moltes precaucions per tractar de gastar poc.

Quant als modes de conducció, el conductor té poques opcions d’intervenir-hi. Només es pot seleccionar el mode Drive (D) o el mode Brake (B) que augmenta la frenada regenerativa però sense que la seva acció sigui gaire acusada. D’altra banda, i tenint en compte que aquest Jogger Hybrid disposa de la mateixa plataforma que el Clio, el Captur i l’Arkana, un dels apartats que ha experimentat un gran salt és el comportament dinàmic, amb unes suspensions que filtren bé les irregularitats i que permeten oferir un bon confort de marxa.

Pel que fa als preus, van des dels 24.450 euros fins als 26.700 euros de la versió de set places més equipada.