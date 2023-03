Els hàbits alimentaris han variat i millorat molt els darrers anys. Ens cuidem més i som més curosos a l’hora d’ingerir determinats aliments. Hem evolucionat com a societat cap a un consum de productes de més qualitat i també busquen el factor de proximitat. Els productes ecològics tenen un lloc destacat en l’alimentació de moltes persones.

La bona alimentació no és només una qüestió estrictament de salut. Hi ha altres motius. Per exemple el benestar físic i també l’emocional. Seguir una bona pauta alimentària ens assegura una bona salut. Les begudes vegetals també hi contribueixen. Aquesta categoria de begudes continua creixement, motivat principalment per la preocupació del consumidor amb la salut i per la sostenibilitat, segons dades de la marca pionera i líder de begudes vegetals a Espanya, Yosoy amb arrels gironines. Concretament, el 38% de les llars prenen begudes vegetals, però una de les principals barreres del consumidor «per entrar en aquesta categoria és la cerca de, entre les opcions que fins ara tenien en el mercat, una beguda amb un sabor més similar i un contingut més alt de proteïnes». Per això, la marca ja ha tret un producte al mercat que vol oferir al consumidor «l’oportunitat de fer el pas a la categoria i descobrir una beguda amb un sabor increïble i amb menor impacte en el medi ambient».

D’altra banda, també podem introduir en la nostra dieta els batuts casolans. Perquè els músculs creixin i s’arribi a aconseguir un cos tonificat, és necessari dur a terme rutines d’exercici i una alimentació saludable, en la qual hi hagi un augment del consum de proteïnes.

Es poden adquirir en el mercat moltíssims preparats per a aquesta finalitat, però també podem fer nosaltres mateixos a casa alguns batuts que ens ajudaran a augmentar la massa muscular. Algunes propostes per a tenir present són per exemple el batut de maduixa, el batut elaborat amb plàtan i civada, el batut d’ou o el batut de xocolata. Tot són de fàcil preparació i si necessitem endolcir-los, podeu fer servir canyella o una culleradeta petita de mel.