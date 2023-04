Estàs buscant una activitat emocionant i saludable per gaudir amb els teus fills? El Pickleball és la resposta perfecta! I ara, el Club de Pickleball a Montjuïc de Girona acaba d'inaugurar noves instal·lacions que són el lloc ideal per gaudir d'aquest esport en família.

Amb una pista interior i quatre pistes exteriors, totes equipades amb il·luminació i complint amb totes les normes reglamentàries, pots gaudir del Pickleball amb els teus fills en qualsevol moment del dia, fins i tot després del vespre! A més, les instal·lacions compten amb vestidors i dutxes per refrescar després del joc, i una àrea d'aparcament gratuït per a la teva comoditat.

No teniu tot l'equip necessari per jugar? No et preocupis! El Club ofereix serveis de lloguer de tot el material que necessites perquè puguis jugar sense preocupar-te de res més que gaudir. Només has de portar de casa el teu calçat esportiu.

Com a benvinguda pots obtenir un abonament de 20 euros per a jugar 4 vegades i la primera partida et sortiria gratis.

Però això no és tot. Si vols aprendre més sobre aquest emocionant esport amb els teus fills, també ofereixen classes extraescolars! Les classes s'imparteixen de dilluns a divendres de 17.30 a 19.30 h, però també hi ha pistes obertes al públic durant aquestes hores perquè pugueu jugar i practicar junts en família. Hi ha moltes oportunitats perquè puguis provar aquest esport emocionant amb els teus fills!

Reservar una pista és molt fàcil, ho pots fer a través d'una aplicació mòbil o per telèfon. L'associació és oberta de dilluns a divendres de dos quarts de sis de la tarda fins a dos quarts de deu de la nit i els dissabtes durant el matí i la tarda, així que no tens excusa per no gaudir d'aquest esport en família. Assegureu-vos de reservar avui mateix i experimenteu l'emoció del Pickleball al costat dels vostres fills.

No perdis l'oportunitat de compartir una activitat emocionant i saludable amb els teus fills a les noves pistes a Montjuïc. El Pickleball és una activitat divertida i fàcil d'aprendre que pot gaudir tota la família. Uneix-te a la moda del Pickleball i reserva el teu lloc avui mateix. T'esperem a les pistes!

Tel. 666585199 - 682081084

@pickleballgirona