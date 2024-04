Els 15 carrers que cal passejar, almenys, una vegada a la vida

Són els llocs on es gesta la vida de les ciutats. Espais per a parlar, passejar, admirar, comprar o al·lucinar. Són els carrers que componen l'imaginari de totes les ciutats del món, aquestes repletes de museus o mercats ambulants vociferants, on el passat gloriós i el futur prometedor es donen la mà.

Llocs tan iguals però, al seu torn, tan diferents: amalgames d'estils completament dispars, formes de vida oposades i un fidel reflex de la vida de les ciutats i pobles de tot el món. Tots els carrers, per una raó o una altra, mereixen ser trepitjades. Però aquestes tenen un component superior: són algunes de les més belles del món.

1- Lombard Street (San Francisco, els Estats Units)

És, sens dubte, una dels carrers més recognoscibles i famosos de San Francisco. Ho és pel seu component ‘zigzageante’ capaç d'embadalir-nos a peu de carrer, i també pel seu caràcter cinematogràfic i recognoscible. De fet, podríem considerar que aquest carrer és una de les més emblemàtiques de la costa oest dels Estats Units. Tant, que cada any multitud de turistes s'acosten a ella per a captar la instantània perfecta.

Lombard Street, San Francisco / Eloi_Omella / / iSTOCK

2- Callejón de los ciegos (Jerez de la Frontera, Cádiz)

No podia faltar un carrer espanyol entre una de les quals hem de trepitjar, almenys, una vegada en la vida. És difícil quedar-se només amb una, perquè el nostre territori està plagat de carrers d'una bellesa sublim.

Callejón de los ciegos (Jerez de la Frontera, Cádiz) / HomoCosmicos / iSTOCK

3- Carrers de Spello (Spello, Italia)

Bellesa floral, així podríem definir les desenes de carrers que componen aquest bell municipi italià. Un afany dels seus ciutadans per mantenir els seus carrers florits que es deixa veure en el seu concurs anual ‘Finestre, Balconi e Vicoli Fioriti’, una espècie de festival dels balcons a la italiana.

Carrers de Spello (Spello, Itàlia) / Buffy1982 / iSTOCK

La seva passió per les flors i per l'embelliment dels seus carrers també es fa patent a l'estiu quan celebren el festival ‘Le infiorate’, en el qual es cobreix el carrer principal amb una catifa de dos quilòmetres de llarg dibuixada amb pètals de flors. El resultat? Veritables obres d'art floral.

4- Washington Street (Brooklyn, Nova York)

Passejar pel carrer empedrat del barri de Dumbo, a Brooklyn, és una d'aquestes experiències que hem de viure una vegada en la vida. Ho és per la seva bellesa, però també per la sorpresa que espera. I és que en arribar a la intersecció dels carrers Washington i Water, com si de màgia es tractés, es pot veure una de les panoràmiques més belles del pont de Manhattan: emmarcat entre dos edificis pràcticament simètrics que ens deixen una instantània perfecta.

Washington Street (Brooklyn, Nova York) / FilippoBacci / ISTOCK

5- Rua do Bom Jesus (Recife, Brasil)

Ens anem fins a la ciutat més a l'est del Brasil, on ens trobem una dels carrers més orientals de Recife. Estem a la Rua do Bom Jesus, una preciosa vall flanquejada per altes palmeres amb molta història.

Rua do Bom Jesus (Recife, Brasil) / FerreiraSilva / iSTOCK

Aquest preciós carrer data del segle XV, i és el lloc on es trobava la primera sinagoga construïda en tot Amèrica: la Kahal Zur Israel. Un edifici completament històric que es pot visitar en l'actualitat i que conta la història d'aquesta part del Brasil.

6- Carrers de Montmartre (París, França)

El barri parisenc de Montmartre és, abans de res, art. Ho és perquè va ser la llar dels majors noms de la cultura mundial: Renoir, Modigliani o Picasso van ser alguns dels habitants d'aquest preciós barri bohemi.

Carrers de Montmartre (París, França) / KavalenkavaVolha / iSTOCK

En l'actualitat segueix present l'art, però ara inundat també d'elegants botigues que han convertit a aquest barri en un dels més bells i encantadors de París. Els seus carrers han de trepitjar-se per meravellar-se amb els seus acolorits edificis i les seves parets de pedra, un somni fotogràfic.

7- Carrers per als vianants de Águeda (Águeda, Portugal)

És una de les panoràmiques més famoses i recognoscibles de Portugal. No ho és per la seva arquitectura, ho és pels famosos paraigües que inunden el seu cel. Un projecte anomenat “Cel de Paraigua” que va començar en el 2011 com a part del Festival d'Art Ágitagueda i que s'han quedat per sempre com “aliviadores” de la calor estiuenca.

Carrers per als vianants de Águeda (Águeda, Portugal) / Luis Fonseca / iSTOCK

8- Royal Mile (Edimburg, Escòcia)

És un dels carrers més coneguts d'Edimburg, i també una de les més reconegudes per la seva sublim bellesa. El seu nom ja dona una pista... perquè fa honor a la seva grandària, exactament una milla escocesa (o cosa que és el mateix: 1,8 quilòmetres). En aquest carrer se succeeixen diversos llocs d'interès: des de la seva antiga esplanada dedicada a la crema de bruixes a ‘The Hub’, una església amb una torre en forma d'agulla reconvertida en seu del Festival d'Edimburg.

Royal Mile (Edimburgo, Escocia) / jenifoto / iSTOCK

9- Heerstrasse (Bonn, Alemanya)

Un carrer bonic, però efímer. I és que aquesta preciosa zona de Bonn, en arribar la primavera, es converteix en un lloc que sembla tret d'un conte de fades. Aquesta estació fa que els cirerers floreixin, cobrint el carrer d'un càlid color rosat d'una impressionant bellesa.

Heerstrasse (Bonn, Alemanya) / iSTOCK

10- Carrer del Mercat de Molivos (Lesbos, Grècia)

Aquest carrer de Lesbos va ser, segons una macroenquesta de Bored Panda, triada com el carrer més bonic del món. No és dificil entendre les raons: perquè aquest carrer representa una de les moltes zones empedrades de la ciutat, flanquejada per antigues casetes de pescadors de teulada vermella reconvertides en preciosos cafès, restaurants i galeries d'art.

Carrer del Mercat de Molivos (Lesbos, Grècia) / iSTOCK

Una bellesa que es manté per ordre d'unes estrictes lleis municipals, que aposten per la seva conservació des del més general fins al més mínim detall. Unes ordenances que ens permeten poder reviure els carrers tal com eren fa centenars d'anys.

11- Ishibe-Koj (Gion, Kioto)

Passejar pel famós barri de Gion, a Kyoto, és escoltar un constant taloneig provinent de les sabates de fusta de les geishas que passegen pels seus carrers. Un districte replet d'aquestes muses japoneses que confereixen als seus carrers un àpex de misticisme que acompanyen als seus edificis històrics, els seus Ryokan i les seves grans lloses de pedra.

Ishibe-Koj (Gion, Kioto) / iSTOCK

12- Campos Elíseos (París, Francia)

És el gran bulevard de París, que ens porta des del famós Arc del Triomf fins a la plaça de la Concòrdia en un recorregut de gairebé dos quilòmetres. Un emplaçament que ha estat històricament el marc dels grans esdeveniments de la ciutat.

Campos Elíseos, París / iSTOCK

Un carrer que és, sens dubte, una de les més boniques estampes repartides al voltant del món que es diferencia en dues parts: l'alta, amb un perfil més comercial repleta de botigues de luxe, i la inferior, més elegant i sofisticada envoltada de zones enjardinades. No pots anar a París sense trepitjar aquest bellíssim carrer.

13- Carrers blaus de Chefchaouen (Chefchaouen, el Marroc)

Tot al blau! Punt... que tots el seu carrers tenen un intens tint de color cel que ens porta fins a un món monocolor. Un preciós poble en el nord del país, a poca distància de Tetuan, que s'ha convertit en un dels reclams més populars en una visita al país.

Carrers blaus de Chefchaouen (Chefchaouen, el Marroc) / iSTOCK

Però el curiós d'aquest lloc, i dels seus blavosos carrers, és que no existeix una posició unànime per a determinar quin és l'origen del seu cromatisme. També és curiós que és una ciutat en la qual no hi ha mosques. Serà pel seu intens color?

14- Caminito (Buenos Aires, Argentina)

Caminito és abans de res color. Ho trobem a La Boca, Buenos Aires, i és un dels llocs imprescindibles en una visita a la ciutat. Un preciós carrer que se situa en la desembocadura del Riu de la Plata que serveix com a record als immigrants arribats des d'Europa a la fi del segle XIX.

Caminito (Buenos Aires, Argentina) / iSTOCK

Aquest racó, a més de la seva bellesa i història, és un lloc que traspua tango, olor de rostit i futbol. Un racó multicultural amb cases de xapa que és, en si mateixa, un autèntic museu a l'aire lliure.

15- Rúa Augusta (Lisboa, Portugal)

És el carrer principal del barri de Baixa, situat a Portugal. És un carrer que uneix la Praça do Comércio amb la Praça do Rossio, a través del famós Arc Triomfal portuguès. Aquest carrer és un dels centres neuràlgics de tota la ciutat de Lisboa, ja que en aquest barri es troben algunes de les botigues més grans i transitades de tota la ciutat.

Rúa Augusta (Lisboa, Portugal) / iSTOCK

O el que és el mateix: bellesa portuguesa en tota la seva esplendor.