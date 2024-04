La recepta per cuinar dues postres saludables i baixes en calories

La crep és un producte molt consumit. Sovint la podem demanar en diversos locals d'hostaleria, però també, les podem fer a casa a la paella o amb una crepera. Per què és tan consumida? Perquè és saciant i molt flexible amb els aliments que du. Podem trobar creps bàsiques de mel, mató, sucre, pernil dolç i formatge o, xocolata. Tot i que, també en podem trobar de més complexes, repletes de formatge de cabra, ceba o xampinyons, per exemple. Així doncs, la varietat està servida. Però, aquest producte sol ser molt calòric per la massa, en molts casos i, si estàs fent dieta segur que ni t'ho planteges, oi? Doncs tranquil, que avui et portem una recepta de crep ideal per tu: poques calories i molt saludable. Coneix pas a pas com elaborar la massa de la teva crep amb coliflor; el sabor et sorprendrà!

Crep amb massa de coliflor

Ingredients

100 grams de coliflor crua

Tres ous

Un pessic de sal

Preparació

En un recipient, esmicola els 100 grams de coliflor crua, afegeix els tres ous i el pessic de sal. A continuació, bat fins que aconsegueixis una textura líquida.

A continuació, agafa una paella i engreixa-la amb una mica d'oli. Quan estigui calenta, afegeix una cullerada del líquid, deixa que es qualli i es dauri per ambdós costats.

Ja està! Així de senzill i amb molt poques calories. Ara només queda que la teva creativitat doni color a la crep. Ah! No et preocupis si no t'agrada la coliflor perquè ni notaràs el sabor.

Una altra recepta de creps

Encara que, en aquestes creps no trobaràs gust de coliflor, pot ser que prefereixis la recepta tradicional, però baixa en calories. Aquí va:

Necessites:

3 clares d'ou

5 cullerades de farina integral

250 mil·lilitres de llet desnatada

1 cullerada d 'oli d'oliva

Canyella al gust

Elaboració: En un bol, bat les clares d'ou amb una batedora de varetes fins que estiguin escumoses. Afegeix-hi la farina integral i la llet desnatada, i barreja-ho bé fins a obtenir una massa homogènia i sense grumolls. Escalfeu una paella antiadherent a foc mitjà-alt, i engreixeu-la lleugerament amb l'oli d'oliva. Aboca un cullerot de la massa a la paella i estén-la amb una espàtula per formar una capa fina. Cuina la crep durant uns 2 minuts per cada costat, o fins que estigui daurada i ferma.

Coneix les receptes per fer creps saludables / @ KamranAydinov

Farciment

La segona recepta és més laboriosa i gens sofisticada. El que sí que pots compartir és el farcit.

Pela i talla una poma a trossos petits, i posa'ls en un cassó a foc mitjà amb una mica d'aigua i canyella al gust.

i posa'ls en un cassó a foc mitjà amb una mica d'aigua i canyella al gust. Cuina la poma fins que estigui tendra i caramel·litzada, remenant de tant en tant.

Aquestes creps tenen unes 90 calories cadascuna i són una font de proteïnes, carbohidrats complexos, vitamines i minerals. A més, t'ajudaran a controlar la gana. Pots variar el farciment amb altres fruites o ingredients que t'agradin, com plàtan, maduixes, xocolata negra, formatge fresc, etcètera.