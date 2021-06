Vols marxar de la ciutat i canviar una vida estressant per una vida tranquil·la envoltada de naturalesa?

A Maçanet de Cabrenys estem buscant gent com tu, que sigui respectuosa amb la natura i sàpiga gaudir de les coses senzilles de la vida. Segons la doctora Frances (Ming) Kuo, científica de la University of Illinois, viure en entorns verds ens proporciona un millor funcionament cognitiu, una major serenor i una bona salut mental i física en general; afavoreix la recuperació de les intervencions quirúrgiques; facilita i dona suport a un major nivell d’activitat física; optimitza el funcionament del sistema immunològic; ajuda els diabètics a assolir nivells més saludables de glucosa en sang; millora l’estat de salut funcional i les habilitats per portar una vida independent en la gent gran.

A més, et posem totes les facilitats possibles. Des de fa un temps disposem de fibra òptica al poble, per tal que no et sentis aïllat i que puguis seguir totalment connectat amb el teu entorn.

També disposem d’un espai cowork, un lloc on crear sinergies entre emprenedors i emprenedores del territori, compartir taula i fer networking. D’aquesta manera, millorem la teva productivitat i separem la feina de la vida privada. Ens vols conèixer?

A Maçanet de Cabrenys celebrem la Festa d’estiu, el primer 3 i 4 de juliol! Aprofita i visita’ns aquest estiu i gaudeix d’un cap de setmana ple d’activitats!

Organitzem diverses activitats per a totes les edats, com ara un concert, audicions de sardanes, la missa solemne…

I tot això envoltat/da del nostre magnífic entorn, on podràs realitzar nombroses activitats enmig de la natura.

Passa les teves millors vacances a la Vall Infinita!

Per a més informació, accedeix a la nostra web, www.maçanetdecabrenys.cat.