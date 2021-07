Vols viure experiències reals d’escape room als carrers de poblacions històriques? Escape the town és un nou concepte d’escape room a l’aire lliure que permet descobrir els potencials turístics de localitats com Puigcerdà, Llívia (Cerdanya) o Bagà (Berguedà), entre d’altres. Els visitants poden gaudir d’aquesta activitat en grups de dues a quatre persones, i ho poden fer a qualsevol hora del dia, sempre que estiguin disposats a a resoldre proves i enigmes. El funcionament ben senzill: la geolocalització, i seguir la ruta amb les indicacions dels indrets per on s’ha de passar per conèixer els principals recursos.

Per exemple, a Puigcerdà els participants fan parada al campanar de l’església de Santa Maria, a l’estany, passegen pel carrer Major i per altres places singulars. A Llívia, la proposta no passa per alt l’església i el fòrum romà, entre d’altres elements històrics. A Bagà, l’escape room fa un recorregut per plaça Porxada i tot el nucli antic per descobrir racons medievals amb encant.

A part de Puigcerdà, Llívia i Bagà, l’experiència també està disponible a Palamós; i és previst que s’implanti a Sitges i Pals. És una proposta que combina l’oci i l’aventura amb la descoberta cultural i turística d’aquestes localitats.