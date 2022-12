Miki Núñez i Mariona Escoda presentaran les campanades a TV3

El presentador del programa de TV3 Eufòria, Miki Núñez, i la guanyadora de la primera edició del concurs musical, Mariona Escoda, seran els encarregats de presentar les campanades de Cap d’Any a la televisió catalana des de la Font Màgica de Montjuïc, amb l’espectacle de música, pirotècnia, escenografia «monumental» i «innovació tecnològica puntera» ofert per l’Ajuntament de la ciutat. La programació especial començarà cap a dos quarts de dotze de la nit del 31 desembre, i s’allargarà fins ben bé passada la mitjanit. Aquest any es recupera el format d’espectacle que no s’ha pogut fer el dos últims anys per la pandèmia de la covid.