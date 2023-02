El programa Zona Franca de TV3, aquell que alguns van donar per enterrat fa uns dies, segueix amb vida. La televisió pública catalana va anunciar ahir que el late night té un nou presentador després que Joel Díaz deixés l’espai per l’acomiadament del col·laborador Manel Vidal per una polèmica broma sobre el PSC. La periodista Danae Boronat conduirà el Zona Franca a partir del dilluns 27 de febrer. Una dona al capdavant d’un late night, poc menys que un oasi a les pantalles catalanes i espanyoles. El nomenament de Boronat salva així una de les grans apostes de TV3 per a aquesta temporada. Gairebé un mes després de la marxa de Díaz, el programa, després d’un càsting intens, tornarà a la graella amb la idea de, segons la nota de la cadena, «donar continuïtat a l’entreteniment, l’humor i la sàtira de les nits de TV3, amb una mirada feminista i transgressora.

El programa va fer l’última prova amb Boronat a finals de la setmana passada, i va ser el definitiu. Al llarg d’aquestes setmanes han aparegut publicats noms d’altres candidats, com Elisenda Pineda i Isma Juárez, que va explicar a les seves xarxes socials que va rebutjar l’oferta. Danae Boronat, tarragonina de 37 anys llicenciada a la universitat Rovira i Virgili, ha fet carrera en el periodisme esportiu i, sobretot, en televisió. Actualment, és la narradora dels partits del Barça femení a TV3, cadena on també presentava (almenys fins ara) el programa esportiu Onze cada divendres en substitució de Xavi Valls, el conductor titular. La periodista ha passat per Mediaset, Mediapro i Movistar +, etapa que va tancar l’estiu passat, i també ha sigut columnista, col·laboradora en programes de ràdio i presentadora d’actes, com el polèmic Mundo Crypto (dedicat a les criptomonedes), celebrat a la ciutat de Madrid l’agost de l’any passat. El maig del 2019 Danae Boronat va aconseguir la fita de convertir-se en la primera dona a narrar un partit de LaLiga a nivell estatal (un Atlètic de Madrid-Sevilla). En els últims anys s’ha convertit en una de les principals divulgadores del creixement del futbol femení.