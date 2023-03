Després de l’èxit de la primera temporada, Eufòria torna aquesta nit, a les 22.05 h, a TV3. Un cop més, 16 concursants competiran per esdevenir «l’artista més complet de Catalunya», segons indica la televisió pública en un comunicat. Per això, hauran de treballar setmanalment una cançó com a solista, a més de fer les segones veus dels temes dels seus companys. El resultat d’aquesta feina d’equip «sorprendrà» l’espectador cada nit de divendres, quan els concursants pujaran a l’escenari d’Eufòria i s’enfrontaran al veredicte del jurat en les populars gales setmanals.

La nova temporada del talent musical comptarà amb cares ja conegudes pels fans del programa, com l’actriu i presentadora Marta Torné i el cantant Miki Núñez, que seran els presentadors. Pel que fa a l’equip de coaches, hi haurà dos nous fitxatges: l’actriu Paula Malia com a coach d’interpretació i la cantant i pianista Clara Luna de veu. Daniel Anglès repetirà com a director artístic; Jordi Cubino serà l’encarregat de la producció musical i Albert Sala tornarà com a coreògraf després d’haver triat el cos de ball del programa a l’spin-off Eufòria Dance. A la taula del jurat, Eufòria comptarà amb dues cares ja conegudes, els cantants Lildami i Elena Gadel, i s’hi sumarà Carol Rovira, que deixa el seu paper de coach per incorporar-se al jurat.

A la primera gala, hi sonaran èxits de totes les èpoques i gèneres musicals, des de les més actuals, com Flowers, de Miley Cyrus, o De l’1 al què, de The Tyets, fins a clàssics com Suspicious Mind, d’Elvis Presley, o Sweet Child O’ Mine, de Guns N’ Roses. Els concursants pujaran a l’escenari en grups de quatre. Cada un dels setze aspirants serà la veu principal d’un gran número musical, mentre que la resta de membres del grup farà les segones veus. Un cop el grup hagi interpretat tots els números musicals, rebran les valoracions del jurat, que decidirà les dues persones que se’n van a la zona de perill i les dues persones que se salven. D’aquesta manera, al final de la gala el jurat haurà col·locat vuit concursants a la zona de perill.