Aquesta nit, a les 22.05 h, arriba a TV3 un nou capítol de Crims, la sèrie true crime creada amb la col·laboració de Goroka i True Crime Factory. El segon cas d’aquesta temporada serà el de l’assassinat de l’empresari gironí Jordi Comas, el novembre de 2012 al seu domicili de Platja d’Aro, i es desenvoluparà al llarg de tres setmanes. En el primer dels tres lliuraments, Carles Porta sortirà de l’estudi de ràdio des d’on habitualment presenta els casos per a conversar amb Carme Hospital, la vídua de Jordi Comas, i deixar que sigui ella qui expliqui, en primera persona i al lloc dels fets, com va viure aquella nit freda que li acabaria canviant la vida per sempre.