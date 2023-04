La lluita de Netflix contra el tan arrelat hàbit dels comptes compartits ja té les primeres conseqüències a Espanya. Molts abonats van assegurar quan es va anunciar la nova mesura que es donarien de baixa, i les dades així ho corroboren. Segons un informe de Kantar Worldpanel, la divisió de consum de Kantar, la plataforma ha perdut un milió de subscriptors al país el primer trimestre de l’any, que atribueixen directament al canvi d’estratègia.

Segons les dades que aporta l’estudi, Netflix gairebé va triplicar la taxa d’abandonament durant el trimestre en comparació del període anterior, i prop de la meitat dels usuaris que van abandonar la plataforma van dir que no pagaran pel servei.

De moment, el gegant de l’streaming ha decidit millorar les condicions del seu pla barat amb anuncis, amb la idea de frenar aquesta sagnia, pujant la qualitat de l’streaming i donant més opcions de reproducció de continguts de forma simultània. Tot i això, l’informe de Kantar no és favorable. «Netflix espera que, amb el temps, molts d’aquests usuaris tornin al servei pagant una subscripció, però la tendència actual mostra que això és lluny d’estar garantit», asseguren Dominic Sunnebo i Mayte González, responsables de l’anàlisi.

Prime Video supera a Netflix

Les projeccions per al proper trimestre no són gens bones. Segons Kantar, «el 10% dels subscriptors que es van quedar amb Netflix diu que planeja donar-se de baixa el segon trimestre de l’any, una xifra molt per sobre de la mitjana observada en trimestres anteriors». A més, constaten que no hi ha un fort biaix demogràfic dels usuaris que van cancel·lar el seu compte, «cosa que indica un rebuig més rotund de les mesures per acabar amb les contrasenyes compartides».

La caiguda, això sí, s’emmarca en un descens general: el primer trimestre, el nombre de llars que van accedir almenys a un servei de vídeo en streaming a Espanya va disminuir, amb 292.000 llars menys respecte al trimestre anterior, cosa que representa 11,9 milions o el 64% de les llars. The Last of Us, a HBO Max, ha estat el títol més vist el trimestre, seguit de la sèrie espanyola La chica de la nieve disponible a Netflix.

El 4% de les llars espanyoles va contractar un nou servei SVoD (vídeo sota demanda amb subscripció) en els darrers tres mesos, amb Amazon Prime Video representant el 34% de totes les noves subscripcions, mentre que SkyShowtime va entrar amb força al mercat i va atreure a un de cada tres nous abonats.

En el cas de Netflix, la plataforma baixa 6,1 punts de quota de mercat respecte a l’onada anterior després de l’anunci de no permetre l’ús compartit de comptes. De fet, la resposta «no permet compartir comptes amb altres persones» se situa com el principal motiu de baixa entre els que afirmen haver abandonat la plataforma a l’últim any.