Poquita fe, sèrie original Movistar Plus+ tornarà amb una segona temporada que ja estan preparant els seus creadors, Juan Maidagán i Pepón Montero. Aclamada per la crítica i el públic com una de les comèdies més «fresques» i «originals de l’any», segons detalla Movistar Plus + en un comunicat, els creadors de la sèrie expliquen que la tindran «aviat... més o menys». Esperanza Pedreño i Raúl Cimas tornaran a ser Berta i José Ramón. La sèrie a través de les peripècies quotidianes d’una parella, la vida d’un barri sencer, amb els seus comerciants, veïns i visitants. La primera temporada, de dotze episodis, es va estrenar el passat mes de juliol.