Una de les claus del programa "El Conquistador del Caribe" de TVE és la identitat dels concursants que es disposen a enfrontar les proves de força i astúcia en aquesta competició. Entre els 33 valents seleccionats d'entre més de 15.000 aspirants, una figura que ha cridat l'atenció a les xarxes socials és la de Carmen Estéfano, coneguda anteriorment a Instagram com Trimadre de Princesas i amb un cert lligam a terres gironines.

Carmen Esperanza Hernández Estefano, nascuda a Zalla l'any 1986, va iniciar el seu camí com a influencer fa més de deu anys amb l'objectiu de connectar amb persones que es trobaven lluny de Catalunya, on residia per un motiufamiliar: el seu marit és l conegut exporter del Girona FC, Gorka Iraizoz, també exporter de l'Espanyol i Athletic Club. Avui dia, compta amb més de 362.000 seguidors a les xarxes socials, superant àmpliament el nombre de seguidors del futbolista.

Carmen Estefano és una habitual dels estius i dels periodes de vacances a la Costa Brava i la familia ha mantingut el vincle personal amb Cristhian Stuani, encara una de les estrelles del Giorna FC. De fet, no fa gaires setmanes, Estefano mostrava que estaven de visita l'Escala aprofitant els darrers dies de l'estiu. De fet, ella mateixa ha confessat que s'estima molt Girona perquè és un dels llocs on va viure els primers aprenentatges de les seves filles i té molt bon record dels anys passats mentre Gorka era jugador del Girona FC. Estefano diverses vegades ha defensat que li agradria que les filles mantinguessin el català que van aprendre de petites.

Amb freqüència, Carmen comparteix imatges i vídeos de la seva família i comparteix els seus consells sobre moda. Quan li van preguntar sobre el seu talent amagat, va respondre: "No sé si es pot anomenar talent, però em surten bé tots els esports". Sembla que és una gran aficionada al crossfit, cosa que coincideix amb el perfil habitual del "Conquistador" basc, un programa que fa 19 temporades que és un èxit a l'ETB.

Ara, el repte de Carmen és a Carib. Demostra que la seva habilitat esportiva és realment un talent. Mentre va durar la gravació del programa, va estar aïllada de la xarxa i del món exterior, però amb l'emissió una oportunitat única per veure com aquesta influencer amb vincles a Girona s'enfronta als desafiaments de la jungla del Carib, i se la pot veure brillar.

El desafiament de Carmen Estéfano: mosquits i altres secrets

Quan gaudim de programes de reality televisiu, sovint no som conscients dels desafiaments que comporten. Tots els participants sacrificen diverses comoditats per aconseguir el triomf, i en el cas de les dones, sovint això implica un incomode oblit de la higiene personal. És el cas del programa "El Conquistador" de TVE, gravat a la jungla, on la concursant Carmen Estéfano ha revelat els seus problemes durant la menstruació.

La influencer va explicar en el seu compte d'Instagram la difícil situació que va experimentar durant el programa: "Prenia pastilles anticonceptives sense parar per evitar la menstruació a causa de la meva anèmia. I em va baixar durant vuit dies. Cadascuna de nosaltres havia portat una quantitat de tampons, però allà no ens van proporcionar res. Res de res. Ni sabó ni paper higiènic", va explicar.

Aquesta manca de subministraments higiènics va portar Estéfano a situacions incòmodes, com embrutar un arnès durant una prova de trampolí que incloïa salts al mar. A més, va parlar sobre la precària higiene per a les necessitats fisiològiques bàsiques: "Amb el que et trobes: fulles, mans, aigua del mar... És el que hi ha, és supervivència", va resumir.

El problema de l'alimentació

Però la manca de subministraments no es limita només a la higiene personal. L'alimentació al programa també és un repte constant. Estéfano va revelar: "No hi ha menjar llevat que guanyis. T'has de buscar la vida, si veus un coco, te'l menges. Ens van donar una llauna de tonyina i sardines, una bossa de farina, arròs, fruita seca i barretes de cereals. I t'ho has de gestionar com puguis."

Carmen Estéfano s'ha convertit en una font d'informació impagable per conèixer el que passa darrere de les càmeres a "El Conquistador" de TVE. Ara, la concursant, després de l'emissió de la tercera entrega del concurs, ha continuat explicant el que amaga rere les bambolines del programa i ha sorprès amb una curiosa revelació: el veritable enemic al qual s'enfronten els concursants.

No és la duresa de les proves físiques, ni la gana que passen, ni les disputes amb els altres participants, incloent els del mateix equip. El gran adversari d' "El Conquistador" és petit però valent. Es tracta dels mosquits, els temibles jejenes. "Tenia tot el cos ple de picades", recorda la influencer. "És com si et clavessin agulles tot el temps", afegeix, encara amb l'espant en el cos mentre parla des de casa seva en un vídeo compartit a les seves històries d'Instagram.

"De la fam et vas acostumant, de debò, però dels mosquits no", insisteix la vizcaïna. De fet, assegura que "el 99 % dels companys dirien el mateix que jo". "No sabeu què és això, és com si et xuclaren la sang tot el temps", intenta explicar al mateix temps que recorda quan, mentre li posaven els arnesos, tenia "la cara plena" de jejenes.

A més, va revelar que els mosquits no van ser els responsables de les marques que es veien al seu cul. "També em van picar, però el que es veu allà és un hematoma gegantí", explica Estéfano. "El meu cul morat és del trampolí, no vaig caure bé i vaig acabar amb un bon blau", recorda.

Falta de roba de recanvi

A banda dels mosquits, la "trimare" també va revelar altres detalls del programa, com ara que els responsables no els proporcionen roba de recanvi. De fet, en la prova del laberint que es va veure dilluns passat, "molts concursants van perdre les seves sabatilles". "Hi ha gent que se'n va al campament infernal i no es pot ni rentar", aprofundeix. Per sort, assegura que els companys es poden prestar peces de roba. "Si algun et vol deixar alguna cosa, t'ho deixa, en general no hi ha cap problema", afegeix.

"Ens portàvem molt bé", diu la concursant sobre la convivència al seu campament. t "Per perdre una sola prova, ens quedàvem sense quatre, però moltes vegades la vida és injusta. El que toca és tirar endavant fins on puguis", sense oblidar-se del "factor sort, clar". En aquest sentit, es refereix a Polvillo, l'últim eliminat del concurs, a qui "estimes o odies pel caràcter que té", diu. Tot i això, no li va agradar que l'acusés a ella i a la seva companya Joana de dir-li "maricón" al laberint. "Crec que les seves declaracions contradictòries deixen clar que no va ser cert. Va ser un error", destaca.

I un últim secret. La influencer comparteix com es va sentir quan van provar les pizzes després de passar l'eliminatòria. "Va ser meravellós. Com eren grans, les vam dividir en molts trossos per provar-les totes. Un espectacle." Tot i això, després de menjar, hi va haver un efecte secundari no desitjat. "Els budells...", revela Carmen Estéfano sense donar més detalls, però deixant clar que no va passar una nit agradable.