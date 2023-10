La història del conegut com a «Monstre de Florència», un assassí en sèrie que entre 1968 i 1985 va perpetrar vuit dobles homicidis a la província toscana, serà una sèrie de televisió per a Netflix,. La sèrie, titulada Il Mostro, comptarà amb quatre capítols i dirigits per Stefano Sollima (Roma criminal, Gomorra, ZeroZeroZero) i la seva emissió serà anunciada «properament», segons la plataforma.

La història del «Monstre de Florència» és un dels grans misteris de la crònica negra italiana ja que, malgrat assassinar setze persones durant 17 anys de terror, mai no es va saber la identitat de l’assassí o dels assassins. El criminal disparava joves parelles sempre amb la mateixa arma, una pistola Berretta del calibre 22, i després s’acostava per apunyalar les víctimes i mutilar el cos de les dones. Tot i les llargues investigacions i processos o els testimonis mai no es va aconseguir posar llum en aquests terribles successos. La sèrie vol sobretot donar «justícia» a les víctimes.